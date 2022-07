Startseite/Welt/ 10-Millionen-Dollar-Club: Charles Barkley 10-Millionen-Dollar-Club: Charles Barkley

Die Top-End-Rundfunkgehälter sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen, da alle versuchen, in die Fußstapfen zu treten von Tony Romo. Da Live-Sportrechte zu den wertvollsten Immobilien gehören, die es gibt, sind Sendepartner plötzlich bereit, für die größten Namen alles zu zahlen, was es kostet. Einige wenige haben gesehen, wie ihre Vergütung in den achtstelligen Bereich gestiegen ist. Sie sind Mitglieder einer exklusiven Gruppe: The $ Million Club.

Charles Barkley befindet sich derzeit in Gesprächen mit LIV Golf über eine mögliche Rolle in ihren zukünftigen Sendungen. In einer Geschichte über Barkley, der zustimmt, in einem LIV Pro-Am zu spielen, während die Gespräche weitergehen, sagt Andrew Marchand von der New York Post, dass ihm mehrere Quellen gesagt haben, Barkley befinde sich derzeit in einer dreijährigen, $

Millionendeal mit Turner. Anscheinend reicht das nicht für die ein bis zwei Nächte pro Woche, die Barkley während der Basketballsaison arbeitet.

Warum er das große Geld bezahlt hat

Charles Barkley ist seit

ein Eckpfeiler von Inside the NBA. . Irgendwann machte Barkley zusammen mit Ernie Johnson und Kenny Smith Inside zur besten Studioshow der Fernsehgeschichte. Sie gewannen zwischen 2009 und 50 fünf Emmys für die beste Studioshow. Sie haben seitdem fünf weitere Nominierungen, einen weiteren Sieg und einen Shaq gesammelt, sind aber für Basketballfans ein Muss geblieben. Barkley ist wohl der wichtigste Grund.

Neben der NBA ist Barkley auch ein fester Bestandteil von Turner’s March geworden Wahnsinns-Berichterstattung. Obwohl er sich mit dem modernen College-Spiel nicht so gut auskennt, ist er durch seine Studioarbeit und seine endlosen Werbekampagnen beim Turnier allgegenwärtig geworden. Während Turner ihn nicht dafür bezahlt, in Nonstop-Anzeigen zu erscheinen, erinnert sein Portfolio daran, was für ein großer Star er ist. Jeden Teil dieser Millionen Dollar pro Jahr für Turner wert und wer weiß, wie viel für LIV. Vor allem, wenn sie jemanden gefunden haben, der bereit ist, aufzustehen und alles Geld für schmutzig zu erklären.