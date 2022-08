Startseite/Welt/ 5 NFL-Trainer auf dem heißen Stuhl 5 NFL-Trainer auf dem heißen Stuhl Das Die NFL-Saison rückt immer näher und die Fans versuchen überall, optimistisch zu bleiben. Das ist für einige Franchise-Unternehmen schwieriger, die sich in einer schwachen Lage befinden. Wenn etwas schief geht, ist der Sturztyp in der Regel die Person, die im Büro des Cheftrainers lebt. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Hier ist ein Blick auf fünf Busse auf dem Hot Seat, die einsteigen . Alle NFL-Tickets finden Sie bei unserem vertrauenswürdigen Ticketpartner TicketSmarter.com heute. Rhule kam mit einer Rakete von Temple herein und versprach den Carolina Panthers offensives Know-how und eine bessere Zukunft. Das ist nicht passiert. Das Sam-Darnold-Experiment hat herzlich wenig ergeben und wird vielleicht durch das Baker-Mayfield-Experiment ersetzt. Regel ist 23-42 in seinen zwei Jahren in Charlotte und wird schließlich Anzeichen von Fortschritt zeigen müssen. Die NFC South wird von Tampa Bay angeführt, aber sowohl die New Orleans Saints als auch die Atlanta Falcons könnten sehr schlagbar sein. Es ist keine Überraschung, dass Rhule der klare Favorit ist, der dieses Jahr als erster Trainer gefeuert wird, aber es ist sehr leicht zu sehen, dass er etwas an Schwung gewinnt und einen langen Lauf genießt. Die ultimative Make-or-Break-Saison. Frank Reich

Alles Große -verrückte Fußballexperten sagen, dass Reich in Gefahr ist, aber das erscheint völlig unfair. Er ist 37-42 hat es in seinen vier Jahren an der Spitze zweimal in die Playoffs geschafft und ist in die zweite Runde vorgedrungen. Carson Wentz ist nicht mehr sein Problem und hier kommt Matt Ryan zur Rettung. Die Colts haben während der Amtszeit von Reich eine hartnäckige Verteidigung gespielt und ihr Potenzial besser als zwei Drittel der NFL maximiert. Wenn ich also wütend darüber klinge, bin ich es. Gerechtigkeit für Reich!

Mit Russell Wilson nach Denver und einer langen und produktiven Ehe im Rückblick wartet eine neue Aufgabe auf den dekorierten Trainer. Er hat enorm viel Kapital verdient, aber man fragt sich, wie lange er sich für einen Wiederaufbau engagieren will. Drew Lock erweckt kein großes Vertrauen. Wir sagen nicht, das könnte es sein … außer das könnte es sein. Ron Rivera

Rivera war nur zwei volle Spielzeiten in Washington und nicht die 00 es fühlt sich an wie. Es gab eine enorme Menge an Intrigen und Kontroversen in dieser Zeit, zusammen mit einem 7-9-Jahr, das gut genug war, um die Playoffs zu erreichen. Carson Wentz ist jetzt sein Problem und irgendwann wäre es schön, einen zu bekommen. 90 Jahreszeit. Halten Sie nicht die Luft an.

Es wäre keine richtige Liste ohne einige Intrigen der Dallas Cowboys, und McCarthy schien während seines ersten Ausflugs als Anführer von America’s Team manchmal überfordert zu sein. Es ist eine große Sache, wenn die Saison durch ein verpfuschtes Zeitmanagement endet. Es gibt keinen Grund, die NFC East in dieser Saison nicht zu gewinnen, und wenn dies nicht gelingt, zwingen so viele Jerry Jones zur Hand.

