Aaron Donald will weiterspielen, aber Stan Kroenke wird ihn bezahlen müssen

Aaron Donald befindet sich derzeit in der Fußball-Schwebe. Er steht unter Vertrag, aber seit dem Super Bowl kursieren Rücktrittsgerüchte. Das war ein Super Bowl, den die Los Angeles Rams gewonnen haben, was bedeutet, dass Donald so ziemlich alles erreicht hat, was ein professioneller Footballspieler jemals erreichen könnte. Der dreimalige NFL-Defensivspieler des Jahres diskutierte diese Situation mit Brandon Marshall, LeSean McCoy und Pacman Jones im neuesten I Am Athlete-Podcast. Hier sind seine eigenen Worte über ESPN:

„Es geht nicht ums Geld, es geht um ein das Geschäft am Ende des Tages. Das muss man sehen. Für mich geht es ums Gewinnen. Ich will nicht Fußball spielen, wenn ich sowieso nicht gewinnen kann, also fühle ich mich wie … wenn ich es könnte eine echte Chance, einen weiteren Super Bowl zu gewinnen, dann macht es Sinn zu spielen. Aber noch einmal, es ist immer noch ein Geschäft. Wir müssen uns um die geschäftliche Seite der Dinge kümmern, und wenn das nicht zu regeln ist, wissen Sie, es ist die Art von Situation. Mir geht es trotzdem gut.“

Klingt sicher so, als ginge es ums Geld. Ich meine, wenn Donalds oberste Priorität der Gewinn eines weiteren Super Bowls wäre, würde er eine riesige Gehaltskürzung hinnehmen und auf einem teamfreundlichen Deal spielen, der es den Rams einfacher macht, alle zu bezahlen und um einen weiteren Titel zu kämpfen.

Trotzdem sollte er einer der bestbezahlten Spieler der Liga sein und es gibt keinen Grund für ihn, das jemals zu tun Gehaltskürzung nehmen. Stan Kroenke, der Besitzer der Rams, ist 74 Jahre alt und $