Aaron Donald will wirklich nicht über schwingende Helme sprechen

Letzte Woche schwang der Superstar der Los Angeles Rams, Aaron Donald, Helme gegen die Spieler der Cincinnati Bengals während einer gemeinsamen Trainingsschlägerei. In dieser Woche? Er will wirklich nicht darüber reden.

Während eines Auftritts in der Zach Gelb Show versuchte Donald, jedes Gespräch über den Übungskampf zu unterbinden, und spielte es ernsthaft herunter. Video unten.

– Zach Gelb (@ZachGelb) 1. September 2022

fragte Gelb völlig legitime Fragen und twitterte später, dass ihm nicht gesagt wurde, dass er nicht über den Kampf sprechen könne. Was wir davon ausgehen, dass ein Publizist bei dem Anruf versuchte, die Dinge zum Erliegen zu bringen, sieht für Donald nicht gut aus.

2022 Wenn ein Spieler so etwas tut wie Donald, muss er bereit sein, es öffentlich anzusprechen. Sich hinter „Ich werde nicht darüber reden“ zu verstecken, ist ziemlich schwach. Vor allem, weil er dreimal NFL Defensive Player of the Year ist. Er ist nicht nur irgendein zufälliger Übungskommandant. Selbst wenn Donald eine symbolische Aussage darüber machen würde, dass es sich um einen hitzigen Vorfall usw. handelt, wäre das besser, als das Thema einfach zu vermeiden.

