Aaron Judge Sure klingt wie ein Typ, der nicht mit den Yankees zurück sein wird

Aaron Judge und die New York Yankees sind seit Monaten in umstrittene Vertragsverhandlungen verwickelt. Der MVP-Anwärter der American League soll nach der Saison ein Free Agent sein und hat nicht das gewünschte Angebot erhalten. Es besteht eine reelle Chance, dass er nächstes Jahr nicht wieder in der Bronx ist. Am Dienstagabend klang er nicht wie ein Typ, der zurückkommen würde.

Marly Rivera von ESPN fragte Judge, was er einem jungen Yankees-Fan sagen würde, der sich Sorgen machte, dass er nächstes Jahr nicht wiederkommen würde, und hier ist, was er hatte zu sagen:

Er hatte absolut keine Antwort parat und sah und klang auf jeden Fall wie ein Typ, der es nicht ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er zurückkehren wird.