Aaron Rodgers erfreut sich eindeutig nicht an Prüfungen, Wirrungen des jungen Empfangskorps

Im reifen Alter von 23 Jahren , Aaron Rodgers fängt mit seinem breiten Empfangskorps im Grunde bei Null an. Davante Adams ist weg und wurde in der Nebensaison zu den Las Vegas Raiders gewechselt. Der Umzug hat den zukünftigen Hall of Famer Allen Lazard neben dem alten, zuverlässigen Randall Cobb ins Rampenlicht gerückt. Alle anderen auf der Tiefenkarte sind entweder Free-Agent-Pickups oder Draft-Picks. Rodgers‘ Frust kochte gestern während einer Pressekonferenz etwas über und er sagte, dass sich alle schnell zusammenreißen müssen, weil die Spiele bald wichtig werden.

Aaron Rodgers hatte gestern viel zu sagen die jungen WRs der Packers. Wir haben es heute Morgen auf @SportsCenter aufgeschlüsselt. pic.twitter.com/yIXcGV9k6H — Rob Demovsky (@RobDemovsky) August 17,

Rodgers war in den letzten Jahren in Green Bay der König der Coolness, Ruhe und Sammlung, was die Leistungen seines Teams betrifft. Es ist also bemerkenswert, dass er mit solch unverhohlener Kritik von seinen Standardkommentaren abweicht. Und er hatte nicht einmal die Chance, die Chemie mit Christian Watson aus der zweiten Runde aufzubauen, der weithin als Projektspieler angesehen wurde, bevor er nach der Sommeroperation den größten Teil des Camps verpasste.