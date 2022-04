Startseite/Welt/ Aaron Rodgers muss sauer sein, nachdem die Packers in der ersten Runde des NFL Draft 2022 einen weiteren Verteidiger genommen haben Aaron Rodgers muss sauer sein, nachdem die Packers in der ersten Runde des NFL Draft 2022 einen weiteren Verteidiger genommen haben

Ungefähr um diese Zeit vor zwei Jahren war Aaron Rodgers ein paar Gläser Tequila tief, nachdem die Green Bay Packers Jordan Love mit ihrem 2020 Draft Pick der ersten Runde. Es löste einen Feuersturm von Kontroversen und Inhalten aus, als Rodgers drohte, sich ein Jahr später seinen Weg aus Green Bay zu bahnen. Er kehrte schließlich zurück, säumte und kaute noch mehr und schien dann mit dem Front Office Frieden zu schließen, als er einen massiven neuen Vertrag abschloss.

Es war nicht das Ende von Rodgers‘ Problemen. Nachdem die Packers in der zweiten Runde der Playoffs gegen die 22ers verloren hatten, wurde Davante Adams zu den Las Vegas Raiders getradet. Das Franchise hatte die Gelegenheit, Adams in der ersten Runde des 2022 NFL Draft zu ersetzen, der sich einer der stärksten Aufnahmeklassen der letzten Zeit rühmte.

Anstatt einen Typen zu finden, der helfen könnte, Adams‘ Produktionen zu ersetzen, nahm Green Bay einen Verteidiger. Wieder. Und ein

Linebacker

obendrein. Quay Walker aus Georgia wurde die 22nd Gesamtauswahl, und Rodgers muss wütend sein.

Um fair zu sein, waren die meisten Elite-Interessenten von der Wahl der Packers abgehauen. Aber die Teams tauschten sich die ganze Nacht aus, um diese Jungs zu schnappen, und Green Bay blieb, wo es war. Nicht nur das, aber Star Wideout AJ Brown wurde weniger als eine Stunde vor der Auswahl der Packers an die Eagles und Hollywood Brown an die Cardinals getradet. Wieder bewegten sie sich nicht. Dann nahmen sie einen Linebacker.

Green Bay hat ihre Gelegenheit nicht verpasst, ein Wideout zu machen, um sicher zu sein. Es gibt viele Talente der zweiten und dritten Runde, auf die die Scouts hoch stehen und die hereinkommen und etwas bewirken könnten. Aber Rodgers geriet in Aufregung 2010, weil die Packers nicht alles taten, um ihn in der Offensive mit dem erforderlichen Talent zu umgeben eine Meisterschaft gewinnen. Die Verteidigung von Green Bay hat dieses Jahr in den Playoffs tatsächlich ihren Job gemacht und die 22er nur gegen

gehalten. Punkte in einer kalten Nacht in Wisconsin. Mehr Hilfe brauchten sie dort eigentlich nicht. Sie brauchten mehr Waffen – und entschieden sich, pat zu bleiben.

Die Packers setzen ihre Serie fort. Das letzte Mal, als sie einen Offensivspieler mit ihrer Erstrundenauswahl getroffen haben, war Love. Davor war es ein Lineman in 2010 und davor war es Rodgers. Sie sind allergisch dagegen, hohes Entwurfskapital für Elite-Offensivtalente auszugeben, und deshalb war Rodgers letztes Jahr so ​​wütend. Das kann keine gute Nacht für den MVP-Quarterback werden.