Aaron Rodgers schätzte die Impffrage von „Pardon My Take“ nicht

Aaron Rodgers erschien am Montag bei Pardon My Take . Rodgers machte wie immer Schlagzeilen, nachdem er im Trainingslager der Green Bay Packers ankam und wie Cameron Poe aussah und darüber sprach, wie der Konsum von Psychedelika in der Nebensaison seine Sicht auf das Leben verändert hat. Dan Katz und PFT Commenter hatten für diese Folge von PMT viel zu tun, aber das Gespräch verlagerte sich schließlich auf die Kontroverse des letzten Jahres über Rodgers Impfstatus.