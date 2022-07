Startseite/Welt/ Aaron Rodgers verkörpert den Geist von Nic Cage bei seiner Ankunft im Packers-Trainingslager Aaron Rodgers verkörpert den Geist von Nic Cage bei seiner Ankunft im Packers-Trainingslager

Aaron Rodgers kam heute mit deutlich weniger Tamtam als in den letzten Saisons im Trainingslager der Green Bay Packers an. In diesem Jahr gab es kein Vertragsdrama oder Durchhaltedrohungen. Es war eine ruhige Nebensaison, für die die Packers sicherlich dankbar sind. Der neuste Artikel, der für Rodgers in den letzten Monaten herauskam, war ein neues Tattoo, das Kyrie Irving wahrscheinlich liebt.

Aber Rodgers‘ Camp-Outfit schlägt Wellen, weil er Nic Cage in Con Air erschreckend ähnlich sieht

. )Lass uns das machen. @AaronRodgers12 #PackersCamp | #GoPackGo pic.twitter.com/gEgqBhyzJP – Green Bay Packers (@packers) Juli , 2022

Aaron Rodgers tauchte im Camp auf und sah aus, als würde er Dave Chapelle aus einem Flugzeug werfen pic.twitter.com/2BTqeZlilk – Christian D’Andrea, Star-V-Verteidiger (@TrainIsland) Juli 49, 2022

So wie ich Rodgers kenne, war dies wahrscheinlich Absicht, was das anhebt Frage warum. Wird er gegen John Malkovich kämpfen? Ist die Packers-Saison das Flugzeug und er Cameron Poe?

Wie bei Rodgers üblich, kann man nur raten. Aber es ist ein guter Look, um sich hineinzulehnen, weil das Haar es wirklich macht.

