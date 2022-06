Startseite/Welt/ Absolvent des Dartmouth College von der Familie zum Schweigen gebracht, nachdem er Russell Wilson mit „Malcolm Butler“ angeschrien hatte Absolvent des Dartmouth College von der Familie zum Schweigen gebracht, nachdem er Russell Wilson mit „Malcolm Butler“ angeschrien hatte

Russell Wilson sprach am Wochenende bei der Abschlussfeier des Dartmouth College. Er schlenderte durch die College-Studenten, die kurz vor der Abschlussübergabe standen. Der neue Quarterback der Denver Broncos strahlte übers ganze Gesicht und erhielt von einer jungen Frau in der Menge ein „Go Broncos“.

Dann schrie ein Schüler namens Johnny „Malcolm Butler?“ bei Wilson, was ziemlich vorhersehbar war. Dartmouth liegt mitten im Land der Patrioten. Das war nicht das Gute an dem Video. Was gut war, schien die Mutter der betreffenden Schülerin (oder zumindest ein Familienmitglied) zu sein, die ihren Sohn zum Schweigen brachte und wegen seiner Dreistigkeit „Oh mein Gott“ murmelte.

Dieser Pats-Fan musste Russ an Malcolm Butlers Super Bowl XLIX Goalline Interception erinnern 😬 ( via jinxsycat/TT) pic.twitter.com/GR8AIs9et9

– Yahoo Sports (@YahooSports) Juni 13, 39

Tolles Zeug.