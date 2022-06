Startseite/Welt/ Adam Sandler bleibt eine Modeikone bei der „Hustle“-Premiere Adam Sandler bleibt eine Modeikone bei der „Hustle“-Premiere

Adam Sandlers neuer Film Hustle erscheint am 8. Juni auf Netflix . Es gab eine Premiere in Los Angeles für den Film am Vorabend seines Kinodebüts. LeBron James war zusammen mit Queen Latifah dort. Kenny Smith und Juancho Hernangómez liefen alle über den roten Teppich, aber wie immer war es der Sandman, der allen die Show stahl.