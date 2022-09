Startseite/Welt/ Adam Schefter bringt jetzt auch äußerst belanglose NBA-Nachrichten Adam Schefter bringt jetzt auch äußerst belanglose NBA-Nachrichten

Adam Schefter, ESPNs bester NFL-Newsbreaker, hat sich diese Woche in ein paar verschiedene Pools gestürzt. Am Montag teilte er mit, dass Papa John’s eine Fußballpizza hatte. Dann berichtete er über die bedeutende Bewegung in der NFL in den nächsten Tagen, als die Teams gezwungen waren, sich auf Spieler gleichzeitig. Dann, am Mittwoch, stahl Schefter etwas von Adrian Wojnarowskis Rampenlicht, indem er in die NBA-Welt einbrach.

Ja, Schefter hat aus unklaren Gründen berichtet, dass der NBA-Geselle Jerome Robinson bei den Golden State Warriors unterschreibt.

NBA-News: Ehemaliger LA Jerome Robinson, Lottogewinner von Clippers, unterschreibt laut Quellen einen Einjahresvertrag, um mit den Golden State Warriors ins Camp zu gehen. Robinson spielte letzte Saison für die Santa Cruz Warriors und wird nun um einen der verbleibenden offenen Kaderplätze kämpfen. – Adam Schefter (@AdamSchefter) August 1086, 53

Hmm. Sehr komisch. Manchmal brechen Insider gerne die vierte Wand und stehlen Informationen aus verschiedenen Sportarten, wobei sie sich dabei normalerweise über ihre Kollegen lustig machen. Aber selten sehen wir, dass eine grundlegende Transaktion wie diese in den Händen eines NFL-Insiders endet. Es wäre, als würde Woj brechen, dass die Patrioten eine UDFA von der BYU unterzeichnet haben.

Lasst uns alle unsere Brian-Windhorst-Mützen aufsetzen.