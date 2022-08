Startseite/Welt/ Adam Schein zerreißt den traurigen, erbärmlichen Quarterback-Wettbewerb der Seattle Seahawks Adam Schein zerreißt den traurigen, erbärmlichen Quarterback-Wettbewerb der Seattle Seahawks

Die Seattle Seahawks haben wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen, als sie die Verbindung zu Russell Wilson auch nach all den Erfolgen auf dem Spielfeld und den hokey Motivationsreden abbrachen. Doch ein entscheidendes Element des Plans scheint irgendwo auf dem Weg verloren gegangen zu sein, als das Team mit einem heftigen Quarterback-Wettstreit zwischen 22 aufbricht zwei Spieler, die den Gegnern nicht viel Angst einflößen. Von einer zukünftigen Hall of Famer zu Drew Lock oder Geno Smith zu wechseln, ist die Art von Buzzkill, die normalerweise dafür reserviert ist, aus einer Partynacht in den blendend hellen Morgen zu stolpern. Und doch finden sich die Seahawks hier ohne Option Nr. 1 wieder, da die alles entscheidende Vorsaison zu Ende geht.

Man könnte also sagen, es gibt eine Intrige. Aber ist Intrige wirklich das richtige Wort, wenn beide Optionen wenig inspirierend sind? Wie lauten die Regeln für so etwas?

