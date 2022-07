Startseite/Welt/ Adam Silver möchte dieses Stirnrunzeln vielleicht auf den Kopf stellen Adam Silver möchte dieses Stirnrunzeln vielleicht auf den Kopf stellen

Die Stärkung der Spieler hat eine andere NBA geschaffen als die, mit der Ihr Onkel oder sogar Ihre älteren Geschwister aufgewachsen sind. Wie bei allem gibt es positive und negative Elemente, an die man sich anpassen muss, wenn das Ökosystem weiter Gestalt annimmt. Kevin Durant, ständig im Zentrum von Gerüchten und Anspielungen, hat Berichten zufolge kürzlich einen Trade weg von den Brooklyn Nets beantragt – sobald Kyrie Irving auf der gepunkteten Linie unterschrieben hatte. Ich frage mich, ob diese beiden Ereignisse zusammenhängen.

NBA-Kommissar Adam Silver äußerte sich gestern zu der Situation und kam, wenig überraschend, mit genau dem Standpunkt, den man erwarten würde von jemandem, der dafür bezahlt wurde, für die Eigentümer zu sprechen.

„Ich weiß nicht, ob er um einen Tausch gebeten oder einen verlangt hat, ehrlich gesagt“, sagte er. „Das muss eine Einbahnstraße sein . Die Teams bieten den Spielern enorme Sicherheit und Garantien, und im Gegenzug wird erwartet, dass sie ihren Teil der Abmachung erfüllen.

„Ich“ Ich bin realistisch, dass hinter verschlossenen Türen immer Gespräche zwischen Spielern und ihren Vertretern und den Teams geführt werden. Aber wir sehen es nicht gerne, wenn Spieler Tauschanfragen stellen, und wir sehen es nicht gerne so, wie es abläuft.“

Geben wir einige Punkte zu, bevor wir unsere eigenen machen. Erstens ist es nicht das beste Fan-Erlebnis für einen Superstar, in die Stadt zu kommen, um sofort eine fremdfinanzierte Zukunft zu lösen, sich dann zu beschweren und an jeder Ecke Brücken abzureißen und Trümmer zu hinterlassen, die der Eigentümer aufräumen muss. Zweitens mögen es Besitzer natürlich nicht, wenn ihnen gesagt wird, was sie tun sollen, da es schwierig ist, NBA-Besitzer zu werden, während man die Gebote von jemand anderem abgibt. Drittens ist es schwierig, neue Fans in Märkten zu gewinnen, die von den größten Stars des Spiels ständig entweder ignoriert oder verschmäht werden.

Aber die Frage verdient es, gestellt zu werden gestellt. Wie sehr gleicht das zusätzliche Drama und die Explosion des industriellen Inhaltskomplexes um diese Handlungsstränge die Negative aus? Die NBA war noch nie so beliebt, und diese Popularität wird an freien Tagen genauso, wenn nicht sogar mehr, erlebt als an Spieltagen. Tauschen Sie Schmarotzer und sprunghafte Persönlichkeitskulte aus und bieten Sie endlose Gelegenheiten für Ligapräsenz.

National und neutral scheint es eine gute Sache zu sein. Das Gleiche gilt nicht für die betroffenen regionalen Märkte. Also wie gesagt gemischt. Und es macht absolut Sinn, warum Silver gesagt hat, was er gesagt hat.

Durantes Ersuchen um einen Handel ist in der Summe kein Totalverlust. Sogar für die Nets, denn niemand sollte sich wundern, wenn der Superstar in dieser Saison eine Brooklyn-Uniform anzieht und sie noch einmal mit Kyrie Irving zurücklegt. Sogar eine dunkle Wolke hat einen Silberstreif am Horizont, und was Probleme betrifft, scheint dies für das, was gewonnen wird, im schlimmsten Fall schmackhaft zu sein.