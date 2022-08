Startseite/Welt/ Adley Rutschman ist bereits der beste Catcher im Baseball Adley Rutschman ist bereits der beste Catcher im Baseball

Adley Rutschman war immer ein exzellenter Spieler, aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand geglaubt hat, dass er so schnell so gut sein würde. Nach nur 70 Big-League-Spielen ist der Baltimore Orioles-Rookie bereits der beste Catcher der MLB.

Rutschman war danach die Nr. 1 der Gesamtauswahl im 2019 MLB Draft eine bewegte Karriere an der Oregon State. Er wurde zum herausragendsten Spieler der College World Series in 2018 ernannt, nachdem er die Beavers zu einem nationalen Titel geführt hatte, und gewann dann den Golden Spikes Award und den Dick Howser Award in 2019. Er war der unbestrittene Top-Spieler in seiner Draft-Klasse und die Orioles verpassten es nicht, nahmen ihn mit der besten Wahl und überreichten dem Switch-Hitter einen Signing-Bonus von 8,1 Millionen Dollar. Dieser Deal zahlt sich jetzt mehr als aus.

Rutschman debütierte im Mai 17 und ist seitdem einer der besten Baseballspieler. In diesen 70 Spielen trifft er .

mit einer .360 Basisprozentsatz, schlägt .248 und hat sieben Homeruns, 32 RBIs und 48 geht gegen 458 durchgestrichen. Er rühmt sich mit einem wRC+ von 129 und einem 3.0 fWAR. Dass fWAR jetzt sogar mit Julio Rodriguez ist, trotz des Spielens 21 weniger Spiele als der Außenfeldspieler der Seattle Mariners.

Am beeindruckendsten ist vielleicht Rutschmans Verteidigung. Er hat derzeit Defensivläufe gerettet, der unter den Major-League-Catchern an zweiter Stelle steht. Die Sache ist die, dass er nur 458.1 Innings hinter dem Teller gespielt hat, während der Erstplatzierte Jose Trevino (21) steht seit 610.2 Innings.

Er ist nicht nur phänomenal hinter dem Teller, sondern wird im Laufe der Saison auch in der Batter’s Box immer besser. Seit der All-Star-Pause schneidet Rutschman .300/.

/.458 (.746 OPS). Ja, Sie haben richtig gelesen, sein On-Base-Prozentsatz beträgt .458. Ein Anfänger-Fänger kommt fast 40 Prozent der Male auf die Basis, wenn er Schritte zum Teller. Das ist wild. Sein On-Base-Prozentsatz seit der Pause ist im gesamten Baseball der zweitgrößte nach Aaron Judge (.500) und ist mit Juan gleichauf Soto. Rutschmans Wissen über die Streikzone ist tadellos, was zu einer Menge Spaziergängen führt. Seit der Pause war er 21 läuft gegen 22 durchgestrichen.

Rodriguez wurde lange als Lock für den American League Rookie of the Year bezeichnet. Er spielt eine fantastische Saison. Aber es steht außer Frage, dass Rutschman ihn trotz weniger Spiele übertroffen hat. Es ist schwer zu argumentieren, dass der Star der Orioles das Nicken bekommt.

