Adley Rutschman wird in die großen Ligen berufen, Teamkollegen gehen durch

Der extrem gehypte Baltimore Orioles-Kandidat Adley Rutschman wurde an diesem Wochenende von Triple-AAA einberufen und wird am Samstagabend sein MLB-Debüt geben. Es ist ein äußerst aufregender Moment für das Franchise und eine Fangemeinde, die in den letzten Saisons nicht viel zu feiern hatte. Der heutige Start von Rutschman markiert einen Neuanfang und eine Zukunft, in der Baltimore endlich die Früchte eines jahrelangen Tankprozesses ernten wird.

Die Orioles veröffentlichten ein Video von dem Moment, als Rutschman erfuhr, dass er in die großen Ligen gehen würde. Wie immer ist der Moment, in dem ein Athlet erkennt, dass seine wildesten Träume wahr werden, erstaunlich anzusehen. Das Beste kam gleich danach, als Rutschmans Teamkollegen von den Norfolk Tides in das Büro des Managers stürmten und vor Freude völlig durchdrehten.

Das kleine Lächeln, das auf Rutschmans Gesicht erscheint, als er erkennt, was passiert, ist einfach das Beste. Und dann war da noch die Ergänzung durch die Untertitel der Orioles. Team.