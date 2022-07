Startseite/Welt/ Adrien Broners nächster Kampf könnte sein letzter sein Adrien Broners nächster Kampf könnte sein letzter sein

Adrien Broner wird am August in den Ring zurückkehren. 28 nach einem -monatige Entlassung. Der 32-jährige Boxer kämpft seit 2021, einen seiner letzten vier Kämpfe zu gewinnen. Wenn er Omar Figueroa Jr. in ein paar Wochen nicht schlagen kann, könnte seine Karriere im Grunde genommen vorbei sein.

Broner (34-4-1) erringt im Februar 2019 einen umstrittenen einstimmigen Entscheidungssieg über Jovanie Santiago. Santiago landete weit mehr Schläge als Broner (116 zu 98) und dominierte die zweite Hälfte des Kampfes. Aber Broner hat auf den Karten gewonnen, 116-110, 116-111 und 117-111. Das war der erste Sieg seit mehr als vier Jahren für den Mann, der in vier Gewichtsklassen Weltmeister geworden war.

Broner galt in den frühen Jahren als einer der besten Pfund-für-Pfund-Boxer der Welt 735s, nachdem er seine Karriere mit einem 20-0 Rekord. Broner war aufgrund seines unverschämten Verhaltens im und außerhalb des Rings lange unentschieden und hatte viel Aufsehen um sich, bis er seine erste Niederlage erlitt – eine einstimmige Entscheidungsniederlage gegen Marcos Maidana im Dezember

. . Seitdem hat Broner gekämpft, um wieder an die Spitze zu kommen.

Figueroa ist auch 27 und bringt ein 32-2-1 Rekord für den Ring im August 27. Der gebürtige Texaser kommt von aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Yordenis Ugas und Abel Ramos. Er hat keinen Kampf mehr gewonnen, seit er John Molina Jr. im Februar 2019.

In Anbetracht von Broners immensem Naturtalent sollte er um Figueroa herumkreisen. Wenn er nicht gewinnen kann, gibt es für ihn keinen Grund, jemals wieder Aufmerksamkeit in der Boxwelt zu erregen. Es wird seine Karriere effektiv beenden.

Der Kampf findet im Junioren-Weltergewicht statt und wird auf Showtime ausgestrahlt.

2019