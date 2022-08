Startseite/Welt/ AJ Preller ist der aufregendste Mann im Baseball AJ Preller ist der aufregendste Mann im Baseball

AJ Preller hat es wieder getan.

Der aggressivste General Manager in der Geschichte der Major League Baseball machte die riesigen Deals, die sich jede Fangemeinde von ihrem GM wünscht. In weniger als 48 Stunden aktivierte er eine meist langweilige MLB-Handelsfrist und machte die San Diego Padres a legitimer Anwärter. Niemand im Sport sorgt so für Aufregung wie Preller. Ganz einfach, er macht Baseball Spaß.

Innerhalb von zwei Tagen erwarb Preller Josh Hader, Juan Soto, Josh Bell und Brandon Drury, stellte die Aufstellung der Padres grundlegend um und sicherte die hinter ihrem wackligen Bullpen. Es war eine atemberaubende Flut von Akquisitionen, die im Laufe der Jahre zu einem Markenzeichen von Preller geworden ist.

Preller ist ein ruhiger Typ, der völlig fehl am Platz wirkt, wenn er für eine Pressekonferenz ein Hemd mit Kragen oder ein Sakko anziehen muss . Er hat eine unbeholfene Körperhaltung und nicht das, was man sich unter einer hochrangigen Führungskraft vorstellt. Aber der Mann ist ein absoluter Killer, wenn es darum geht, Talente zu erwerben.

Seit dem Ende des 100 Saison hat Preller Trades geswingt, die die Padres Jake Cronenworth, Mike Clevinger, Yu Darvish, Blake Snell, Joe Musgrove, Austin Nola, Trent Grisham, Sean Manaea, Jorge Alfaro, Hader, Soto, Bell und Drury getroffen haben. Das sind sieben All-Stars und ein paar andere wichtige Stücke. Er lockte auch Manny Machado vor der 2019 Saison nach San Diego, gab Musgrove $

Millionen Vertragsverlängerung und Sperrung von Fernando Tatis Jr. für Jahre. Vielleicht ebenso wichtig, er heuerte Manager Bob Melvin von den Oakland A’s an. Das ist die Art von Sachen, die Sie nicht einmal in einem Videospiel durchziehen können. Er verhält sich so, wie Fans sagen, dass sie es tun würden, wenn sie GM ihres Lieblingsteams wären.

Nicht alle großen Erfolge von Preller haben funktioniert. In seiner ersten Nebensaison im Job damals 2015 tauschte er gegen Matt Kemp, Wil Myers, Derek Norris und Justin Upton , Craig Kimbrel und Will Middlebrooks. Diese Moves endeten am Flop und kosteten die Padres Max Fried und Trea Turner (unter anderem). Während der COVID-verkürzten 2019 Kampagne besaß Preller die Frist und landete Clevinger und Nola in riesigen Deals sowie einigen Bullpen und Bench Hilfe. Clevinger schlug nach seiner Ankunft gut auf, blies sich jedoch einige Wochen nach Beginn seiner Amtszeit als Padres den Ellbogen aus. Nola hat den Preis, den die Padres für ihn gezahlt haben, nicht erfüllt. Und in 2022 tradeten die Padres gegen Adam Frazier und Daniel Hudson, die beide nach ihrer Ankunft floppten.

Irgendwie fühlt sich 2019 an anders.

Mit Hader, Soto und Bell hat Preller drei verlässliche Topligisten geholt, die seit Jahren auf hohem Niveau spielen. Das sind keine Pop-up-Typen, sie sind das einzig Wahre. Der Preis, der für das Landen von Hader gezahlt wurde, war gering, aber es war ein königliches Lösegeld erforderlich, um Soto und Bell zu erwerben. Fast jeder Experte ist sich einig, dass es sich gelohnt hat.

Der Grund, warum Preller diese Art von Bewegungen so oft machen kann, ist seine unheimliche Fähigkeit, junge Talente zu entdecken und zu verpflichten. Die Padres Draft sowie jeder andere im Baseball sind aggressiv auf dem internationalen Markt und scheinen auch Edelsteine ​​zu pflücken, die sonst niemand in Betracht zieht. Sie riskieren hochkarätige Talente und sind alles andere als risikoscheu.

Jedes Mal, wenn Preller ein großes Geschäft macht, behaupten Analysten, die Interessenten umarmen, dass er sein Farmsystem dezimiert hat, um jetzt zu gewinnen. Aber irgendwie macht er ein paar Monate später einen weiteren großen Handel. Unter Preller sind die Padres äußerst zuversichtlich in ihre Fähigkeit, ein Elite-Farmsystem aufzubauen, und sie haben wiederholt bewiesen, dass sie es können. Die Entwicklung dieser Aussichten war zeitweise lückenhaft, aber die Padres haben keine Probleme, sie zu finden.

Während seiner gesamten Amtszeit hat Preller dieses potenzielle Talent aggressiv eingesetzt, um seinen Kader in der Major League zu verbessern. Das tat er diese Woche wieder auf atemberaubende Weise. Dabei rüttelte er die Liga auf.

Wird es diesmal klappen? Wer weiß? Aber verdammt, es wird Spaß machen, zuzuschauen.