Startseite/Welt/ Aktionär von Packers will wissen, warum Green Bay nur schwarze Spieler gedraftet hat Aktionär von Packers will wissen, warum Green Bay nur schwarze Spieler gedraftet hat

Mark Murphy, President und CEO von Green Bay Packers, hat eine monatliche Kolumne auf der Team-Website, in der er Fragen von Fans und Aktionären beantwortet. Es scheint im Allgemeinen um Softball-Fragen zu gehen, wie irgendwelche lustigen Veranstaltungen, die für die Aktionärsversammlung geplant sind und das Paul McCartney-Konzert war großartig , aber aus irgendeinem Grund enthielt die Ausgabe dieses Monats auch einen absolut wilden Brief von einer Aktionärin namens Marilyn. Sie verschwendet keine Zeit, um zu ihrem Punkt zu kommen. Via Packers.com:

Das ist einfach eine unglaubliche Anzahl von rechtsextremen Gesprächsthemen in einem einzigen Absatz. Wenn dies ein Leserbrief einer Lokalzeitung wäre, würden Sie darüber lachen, wie lächerlich das ist. Und doch haben die Packers es nicht nur auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht, sondern sich auch die Zeit genommen, den Geschäftsführer so reagieren zu lassen, als wäre es ein legitimes Anliegen eines Aktionärs. Wir alle wissen, dass das bei den Packers nur ein Ehrentitel ist, aber sie sind diejenigen, die das gedruckt haben, und sie sind diejenigen, die diese Leute Aktionäre nennen wollen. Stellen Sie sich also vor, ein Minderheitseigentümer eines anderen Franchise-Unternehmens sagt eines dieser Dinge laut in 70.

Wir wissen, dass es immer noch Leute gibt, die so denken, aber warum glaubt der General Manager der Packers, dass er ihnen Zeit geben muss Tag? Gab es viele Leute, die sich fragten, wo all die Weißen waren? Oder nur eine Menge Fragen zu Disrespecting the Flag, sechs Jahre nachdem Colin Kaepernick zum ersten Mal niederkniete und fünf Jahre nachdem er zuletzt gespielt hatte?

Für wen war das?