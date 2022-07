Startseite/Welt/ Alek Manoah lieferte gerade das beste mikrofonierte Segment aller Zeiten Alek Manoah lieferte gerade das beste mikrofonierte Segment aller Zeiten

Es gibt eine nicht unbedeutende Fraktion da draußen, die so tief in der Idee verwurzelt ist, dass Baseball tot ist und nichts tun kann, um sich selbst zu reparieren, dass sie es tun werden trauen Sie dem Sport niemals zu, dass er in seinem Zugang im Spiel zukunftsorientiert ist. Alle anderen konnten jedoch nicht umhin festzustellen, dass das All-Star-Spiel gestern Abend ein äußerst attraktives Produkt mit einer erstklassigen Präsentation war. Unter den vielen glänzenden Glocken und Pfeifen stach ein Segment hervor und es kam mit Toronto Blue Jays Ass Alek Manoah auf dem Hügel zum Ende des zweiten Innings.

Mikrofoniert und im Gespräch mit Joe Davis und John Smoltz lieferte Manoah, dem es an Persönlichkeit nicht mangelt, das vielleicht beste Live-Audio-Erlebnis der Sport – und vielleicht jeder Sport – angeboten hat. Der Fireballer feierte seine Strikeouts, redete Batters, war begeistert von seinem Lauf auf der Armseite und wandte sich sogar an Smoltz, um die Auswahl und den Ort des Spielfelds zu erfahren. Es war elektrisierend und nur die kältesten Herzen wurden nicht warm für einen Spieler, den sie aller Wahrscheinlichkeit nach zum ersten Mal konsumierten.

.@Alek_Manoah6 mic' d auf, während Pitching elektrisch war. #AllStarGame

– MLB (@MLB) Juli 20, 2022

Manoah war nicht nur unschlagbar und erregbar, sondern schaffte es sogar, witzig zu sein. Beim Pitchen. Damit die Welt es hört. Wir überfliegen unsere Akten hier im Hauptquartier von The Big Lead, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass das Ganze beispiellos war.

Ich mag diesen Typen

– Matt Jones (@KySportsRadio) Juli 21, 2022

Einfach gesagt, es entschied. Und zeigte die Fähigkeit von Baseball, Fans in die Herzen und Köpfe seiner Superstars zu bringen. Bei allem Händeringen über die Unfähigkeit, diese Spieler zu vermarkten, muss angemerkt werden, dass keine andere Sportart dies so effektiv tun kann. Niemand sollte den Atem anhalten und darauf warten, dass ein Pitcher während einer regulären Saison oder eines Playoff-Spiels einen laufenden Kommentar abgibt, aber jetzt wissen wir, dass es möglich ist. Sich gegen All-Star-Schläger durchzusetzen, beweist, dass die Leistung nicht unbedingt leiden muss.

Für Manoah war es das auch eine nette Sache, um es ins Hauptbuch zu schreiben, falls das AL Cy Young-Rennen ein Unentschieden ist. Denn wie kannst du dieses bisschen Exzellenz nicht einkalkulieren, wenn es zwischen ihm und jemand anderem ist?

