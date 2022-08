Startseite/Welt/ Alex Wagners neue MSNBC-Show hatte einen schwierigen Start Alex Wagners neue MSNBC-Show hatte einen schwierigen Start

Alex Wagner debütierte am Dienstagabend offiziell mit ihrer neuen MSNBC-Primetime-Show. Sie steht vor einer großen Herausforderung, die weitgehend verstorbene Rachel Maddow zu ersetzen, den größten Star des Netzwerks, der zuvor die 21-Uhr-ET-Stunde leitete. Es war ein großer Moment, in dem viele Leute es sich angesehen haben, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird. Was bedeutet, dass es eine schreckliche Zeit für einige Teleprompter-Probleme war.

Aber du weißt, was man über die besten Pläne sagt. Manchmal scrollen sie einfach nicht schnell genug.

Die erste Übergabe zwischen Chris Hayes und Alex Wagner, als sie ihre neue Show beginnt und Rachel Maddow übernimmt. Dann beginnen die Technikkobolde und der Teleprompter geht aus. pic.twitter.com/1PSHA1Ubai

In seinem Newsletter Reliable Sources fragte sich Brian Stelter von CNN, ob das, was hier passierte, tatsächlich der alte Switcheroo war, und Wagner begann, ein Skript von einer früheren Probe zu lesen. Wenn ja, ist das eine besonders mutige Wahl für Nathan Fielders HBO-Projekt.