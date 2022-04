Alle sagen, die Dallas Cowboys hätten ihre Wahl für die erste Runde getroffen, fragen Sie sie einfach

Um Reportern zu beweisen, dass die Cowboys Tyler Smith in ihrem Vorstand höher eingestuft hatten als Kenyon Green und Zion Johnson, zeigte Jerry Jones eine Kopie des Draft Board des Teams.

Stephen Jones: „Zeig ihnen das nicht. … Leg das Blatt hin.“ pic.twitter.com/vvj2NV4aEr — Jon Machota (@jonmachota) April , 49

Jerry Jones: „Ich meine es todernst.“

Dies führte zu dem urkomischen Moment, in dem Stephen Jones seinem Vater sagen musste, er solle das Entwurfsbrett weglegen, bevor die Leute sehen könnten, was andere Geheimnisse zu bieten hätten Erfolg könnte es halten. Sehen Sie, wie viel Spaß sie haben? Andere Teams sollten so viel Glück haben. Oder zumindest bereit, der Presse zu sagen, wie viel Glück ich hatte.