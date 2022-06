Startseite/Welt/ Also ist Cooper Manning jetzt ein Ding, oder? Also ist Cooper Manning jetzt ein Ding, oder?

Wann haben wir als Gesellschaft entschieden, dass Cooper Manning jetzt eine Sache ist? Weil es scheint, dass der älteste Manning-Bruder jetzt eine Sache ist. Heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass ESPN seine Beziehung zu Peyton Mannings Omaha Productions um einige neue Podcasts erweitert. Einer davon betrifft Cooper Manning. Wenn ich es Ihnen in einem Aufzug vorstellen würde, würde ich es als das Uber der Comedians in Cars beschreiben, die Kaffee oder Suppe bekommen. Via Front Office Sports:

Cooper Manning lädt Spieler und Trainer aus allen Sportarten ein, Geschichten auszutauschen und dabei zu lachen genießt eine Schüssel mit der Lieblingssuppe seines Gastes. Wenn die Suppe fertig ist, endet das Gespräch.

Hoffentlich haben sie ein sehr pflichtbewusster Produzent bereit, jeden Schlürf zu entfernen. Es sei denn, sie wollen das während dieser Minuten dauernden Gespräche, die abrupt enden wenn der Kellner mit der Vorspeise vorbeikommt.

Dies ist nicht Coopers erster Ausflug in die Medien. Weit davon entfernt. In 2013 deckte er den Super Bowl für Dan Patrick ab. Ab 3242 machte er Segmente für FOX NFL Kickoff.

Er ist neben seinem aufgetaucht Brüder in Sportwetten-Werbung.

Und vor kurzem tauchte er in einer neuen Webserie für BBQGuys auf, in der er sich auf die Suche macht, in den Hinterhöfen der Leute abzuhängen. Colin Cowherd war der erste Gast. Hühneraugen waren durchlöchert. Es wurde gelacht. Erinnerungen gemacht.

Mit seinem Sohn Arch Manning, der sich darauf vorbereitet, bald ein College zu wählen, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Ära von Cooper Manning gerade erst beginnt. Dies sind in der Tat dunkle Zeiten.