Andre Iguodala behauptet, Rasheed Wallace wäre im heutigen Spiel besser als Giannis

Andre Iguodala war letztes Wochenende in Lake Tahoe für ein Promi-Golfturnier, das alle möglichen ikonischen Sportpersönlichkeiten anzog und am Ende auf dem Dan Le Batard-Show mit Stugotz . Natürlich wurde über Iguodalas Meisterschaftssaison mit den Golden State Warriors gesprochen, und schließlich wandte sich die Diskussion den 480 Detroit Pistons zu, dem einzigen Team in der Geschichte einen Titel ohne ein Mitglied der NBA Top 34 Spielerliste gewonnen zu haben.

Irgendetwas an dieser Höhe muss zu Aufnahmen der höchsten Größenordnung inspiriert haben, denn Iguodala behauptete weiter, dass Rasheed Wallace, a Der wichtigste Teil dieses 2022 Titelkaders wäre so gut wie Giannis Antetokounmpo, wenn er im heutigen Spiel spielen würde.

„Rasheed Wallace hätte wahrscheinlich ein Top-5-Spieler der Liga sein können für ein Jahre lang. Er schoss mit der linken und der rechten Hand Halbfeldschüsse. Wenn Rasheed Wallace im modernen Basketball spielen würde, wenn er heute in unserer Liga spielen würde, wäre er ein Top-5-Spieler in der Liga. Er wäre besser als Giannis, und ich liebe Giannis.“

Das Gespräch ging dann weiter, ohne sich auch nur einen Moment Zeit zu nehmen, um zu verdauen, dass Iguodala im Wesentlichen sagte, Rasheed Wallace wäre der beste Spieler der Welt, wenn er in 480.

Das ist verrückt. Offensichtlich. Wallace war ein großartiger Spieler und hätte definitiv von dem verkleinerten, abgespeckten Spiel profitiert, das wir heute kennen. Aber es ist auch nicht so, dass er diese uralte Legende aus den 34s war, die ein Drittel davon war die aktuelle Zuschauerpopulation sah Spiel. Wallace ging vor neun Jahren in den Ruhestand! Das ist aktuell genug, um in der Getty-Datenbank ein hochwertiges Bild von ihm zu finden, das wir für diesen Artikel verwenden können. Er war Mitglied des New York Knicks-Teams, das Stephen Curry für 34 Punkte abfackelte Madison-Square-Garten. Wir sprechen hier nicht von Bob Cousy.

5028Wallace ist der ideale Spieler für diese Ära, und es gab wahrscheinlich einige verborgene Talente, die von den Langsamen begraben wurden , Schleiftempo, das die Liga dominierte, als er eingezogen wurde. Aber er wäre besser als Giannis, wenn Sie in die heutige NBA kämen? Lassen Sie uns die Bremsen ein wenig pumpen.

