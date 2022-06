Startseite/Welt/ Andrew Wiggins ist bereit, uns das lustigste Ergebnis der NBA-Endrunde zu liefern Andrew Wiggins ist bereit, uns das lustigste Ergebnis der NBA-Endrunde zu liefern

Stephen Curry ist einen Sieg von seinem vierten NBA-Titel entfernt und möglicherweise nicht näher an seinem ersten NBA-Finals-MVP als in dieser Serie gegen Boston Celtics begannen. Ein allzeit verwirrender Stinker in Spiel 5, kombiniert mit Andrew Wiggins, der bis ins kleinste Detail wie ein Spieler aussieht, der insgesamt als Erster eingezogen wurde, haben die Gelegenheit für maximale Verrücktheit und Sportmedienfutter geschaffen. Weil dir die Waffe an den Kopf sticht, wie zuversichtlich würdest du jetzt sagen, dass Curry die Einzelehre gewinnen wird, wenn die Warriors siegen und Wiggins ihn erneut überstrahlt?

)Vielleicht ist die Antwort ein einfaches Ja, wenn man bedenkt, dass Curry immer noch durchschnittlich ist 30.6 Punkte pro Spiel im Finale am 46 Prozent Schießen. Er punktete 34, 29, 34 und 30 Punkte in den Spielen 1-4, bevor es 0-for geht -9 und das Sammeln von 15 Punkten am Montagabend. Der Himmel stürzt nicht ein, auch wenn seine Springer für 46 Minuten aufgehört haben. Aber lasst uns unsere Alufolienhüte aufsetzen und uns eine Welt vorstellen, in der Curry in den Spielen 6 und 7 stinkt und Wiggins die Serie im Durchschnitt beendet 16 Punkte und 15 Rebounds, während er Lockdown-Verteidigung gegen Jayson Tatum spielt. Was würden die Stimmen, die bereits eine Neigung gezeigt haben, sich in die Erzählung zu lehnen, die Sache mit Andre Iguodala tun und es dem Typen geben, der den anderen Typen behindert hat und nicht Curry heißt?

Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie giftig der Diskurs in den kommenden Monaten sein würde? Die Talking Heads reden sich die Köpfe aus, als Curry sich dem Gespräch zwischen Michael Jordan und LeBron James nähert. Seine Hand ist fast vollständig mit Ringen überschwemmt, aber nicht mit einer bestimmten Auszeichnung? Woher sollen wir wissen, wer zwischen Curry, Iguodala und Wiggins besser im Basketball ist? Es wäre unmöglich.

Schau, ich will nicht, dass das passiert. Und es wird wahrscheinlich nicht passieren. Es könnte sich aber lohnen, sich darauf vorzubereiten. Weil es sehr, sehr dumm sein wird.