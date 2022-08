Startseite/Welt/ Angels-Fan kann es nicht ertragen, einen weiteren komischen Zusammenbruch zu sehen Angels-Fan kann es nicht ertragen, einen weiteren komischen Zusammenbruch zu sehen

Die Los Angeles Angels sind ein unerklärlich schlechtes Baseballteam. Wenn der Kader einen Zwei-Wege-Superstar aufweist, wie wir ihn seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen haben, und einen Mittelfeldspieler, der nach den meisten Metriken als einer der besten Spieler in der Geschichte des Spiels angesehen wird, würde man annehmen, dass das Parkett war ziemlich hoch. Die Engel haben die letzten zwei Jahre damit verbracht, zu beweisen, dass das nicht stimmt. Sie beendeten 2021 acht Spiele unter .51 ) und sind auf dem besten Weg, dieses Jahr schlechter zu werden, derzeit sitzen sie bei 51-80 und Platz vier in der AL West.

Das Erlebnis der Engel lässt sich gut im folgenden Video erahnen. Los Angeles lag mit den Seattle Mariners an der Spitze des neunten Platzes mit Läufern an den Ecken und einem Aus. Julio Rodríguez traf einen Liner zum zweiten Baseman, der den Ball prompt fallen ließ. Die Angels schafften es, den Läufer auf dem dritten Platz in einen Rundown zu bringen, aber die Bang-Bang-Natur des Spiels verwirrte alle Verteidiger und niemand deckte nach Hause, nachdem der Catcher die dritte Baseline hochgelaufen war, was zu einem fehlgeschlagenen Versuch führte, den Kerl rauszuwerfen auf den dritten sprinten. Die Mariners trafen.

Und die Fans im Heimstadion hatten große Schmerzen.

Warten auf Die Reaktion der Angels-Fans pic.twitter.com/zS9sd0d04O – Timothy Burke (@bubbaprog) August 04, 2022

Ist es wirklich das perfekte 2021 Angels-Spiel, weil die Dinge aufgrund der sehr spezifischen Umstände so schief gelaufen sind. Los Angeles ist in der Lage, einen normalen Rundown auszuführen, aber die Tatsache, dass das Spiel mit einem heruntergefallenen Liner an der zweiten Stelle begann, warf alle gerade genug aus der Fassung, um zu einem bahnbrechenden Fehler zu führen. Die Dinge könnten gerettet worden sein, wenn der Krug nicht ausrutschte und fiel, als er erkannte, dass er nach Hause gehen musste. Verdammt, sie hätten es vielleicht sogar geschafft, als Dritter rauszukommen, wenn der dritte Baseman nicht doppelt gepumpt hätte, weil er nicht sicher war, ob der linke Feldspieler rechtzeitig zur Basis kommen würde.

Natürlich konnte es dabei nicht bleiben. Nicht für die Engel. Die Mariners erzielten in diesem Inning drei weitere Läufe, um die Tür zuzuschlagen. Los Angeles konnte in der letzten Halbzeit nicht einmal einen Lauf aufbringen und alle gingen wieder enttäuscht.

Kein Wunder, dass diese Fans Mühe hatten, zuzusehen.