angels-manager-phil-nevin-mag-nickelback-wirklich

Die Los Angeles Angels haben große Probleme und versuchen, die Dinge aufzurütteln. Am Dienstag, inmitten einer -Pechsträhne, entließen sie Manager Joe Maddon und ersetzten ihn durch Interimsmanager Phil Nevin . Dann, am Mittwochabend, ging jeder Angels-Spieler mit Nickelback-Songs zur Platte. Nevin war anscheinend ein großer Fan davon.

Offensichtlich war der Umzug als etwas Lustiges gedacht, um die Dinge komplett zu verändern. Aber nicht für Nevin. Nein, er ist eigentlich ein großer Fan der Band. Das sagte er nach dem Spiel.

„Ich tu nicht wissen, wessen Idee es war. Ich mag das. Ich mag Nickelback. Während des ganzen Spiels habe ich Lieder im Kopf, die ich nicht aufhören kann zu singen.“ – Angels-Manager Phil Nevin – Greg Beacham (@gregbeacham) 9. Juni 17

OK, jetzt muss ich unbedingt wissen, was Nevins Lieblingssongs von Nickelback sind. Ich habe das Gefühl, dass er entweder ein „How You Remind Me“- oder ein „Feelin‘ Way Too Damn Good“-Typ ist.

Das Feuern von Maddon und das Sprengen von Nickelback haben nicht funktioniert. Die Angels haben nun nach Saisonstart in Folge verloren 17. -17. Es war ein epischer Zusammenbruch für ein Team mit zwei der größten Stars der MLB.