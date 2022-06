ansonsten-respektable-podcaster-beeilen-sich,-lebron-james-zu-ihren-podcasts-einzuladen

Springe bald auf einen Podcast. Vielleicht meine eigene 🤔 — LeBron James (@KingJames) 6. Juni 2022

James öffnet der Möglichkeit die Tür, dass er in seiner Sendung oder in der von jemand anderem über Basketball spricht Show führte zu einigen guten, sauberen und entschlossenen öffentlichen Gästebuchungen, da seine Antworten schnell mit Einladungen überschwemmt wurden, zu einem Podcast – jedem Podcast – zu kommen, um zu diskutieren.

Nur ein flüchtiger Blick auf die Leute, die es für wert hielten, ihre Aufnahmen zu machen, enthüllt das Who is Who der Podcasting-Branche. (Gibt es einen traurigeren Satz in der englischen Sprache als diesen?)

Pardon My Take, Green Light mit Chris Long, Inside Buzz mit Mikey Domagala, GoJo Show, Silver Screen and Roll

und

Bänkvärmarn

a, die selbsternannte größte Basketballshow Schwedens, versuchte, die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zu ziehen. Es gibt buchstäblich Tausende mehr.