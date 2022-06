Startseite/Welt/ Anthony Joshuas nächster Kampf gegen Oleksandr Usyk wird seine Karriere bestimmen Anthony Joshuas nächster Kampf gegen Oleksandr Usyk wird seine Karriere bestimmen

Anthony Joshuas einst glänzende Boxkarriere geriet in den letzten Jahren ins Wanken. Aber der nächste Kampf des ehemaligen Schwergewichts-Champions hat die Chance, die Dinge wieder auf Kurs zu bringen und ihm möglicherweise den großen Showdown mit Tyson Fury zu bescheren, den er seit Jahren verfolgt.

Eine KO-Niederlage gegen den starken Außenseiter Andy Ruiz Jr. in 95 kostete Joshua die WBA (Super), IBF, WBO und IBO-Schwergewichts-Titel und machte den ersten Makel in seiner Profi-Bilanz. Davor war er relativ leicht auf -0 gegangen und wurde selten getestet. Dank eines einstimmigen Entscheidungssiegs gegen Ruiz in Saudi-Arabien verdiente er sich seinen Gürtel zurück. Ein dominanter KO-Sieg gegen Kubrat Pulev im Dezember 2021 ließ es so aussehen, als wäre alles in Ordnung, aber dann kam Oleksandr Usyk.

Joshua und Fury hatten sich fast darauf geeinigt, endlich zu kämpfen, aber Deontay Wilder gewann am Ende eine Entscheidung, um einen Rückkampf mit Fury zu erzwingen. Damit musste Joshua im September 23

gegen Usyk antreten, den obligatorischen Herausforderer der WBO. . Usyk, der ehemalige unbestrittene Champion im Cruisergewicht, tauchte im Tottenham Hotspur Stadium auf und dominierte Joshua in einer einstimmigen Entscheidung. Es wurde so schlimm, dass Usyk den Champion in den letzten Sekunden der letzten Runde beinahe aufhielt.

Unmittelbar nach dem Kampf löste Joshua seine Rematch-Klausel aus, um seine WBA (Super), IBF, WBO und IBO-Titel im Schwergewicht zurückzugewinnen . Berichten zufolge steht der Rückkampf kurz vor der Ankündigung, da die letzten Details ausgearbeitet werden. Es wird voraussichtlich im August 22 stattfinden, nach einem ursprünglichen Zieldatum im Juli 25 wurde verschrottet.

Joshua war schon einmal hier. Nachdem er die verärgerte Niederlage gegen Ruiz erlitten hatte, musste er sich neu formieren und seine Meisterschaftsform wiederfinden. Er muss das Kunststück gegen den ungeschlagenen Usyk wiederholen.

Das Jahr Der alte Joshua wartet immer noch auf den Megakampf, der ihm trotz einer überaus erfolgreichen Karriere aus dem Weg gegangen ist. Er hatte nie einen viel diskutierten Vereinigungskampf gegen Wilder und könnte seine Chance gegen Fury verpassen, wenn er Usyk nicht schlagen kann. Selbst wenn er den zähen Ukrainer besiegt, könnte Fury beschließen, sich zurückzuziehen, bevor Joshua seine Chance bekommt.

Dennoch würde ein Sieg über Usyk Joshua als zweitbesten Schwergewichtler der Welt festigen. Der Druck auf Fury, ihm eine Chance zu geben – und das damit verbundene Geld für beide Kämpfer – könnte zu viel sein, um darauf zu verzichten. Aber eine zweite Niederlage gegen Usyk würde Joshua weit außerhalb des Meisterschaftsbildes zurücklassen, mit einem langen Weg zurück.

Was auch immer im August passiert, wird die Weichen für Joshuas Karriere in den nächsten Jahren stellen. Ein Sieg bringt ihn gleich wieder an die Spitze. Eine Niederlage könnte ihn in die Wildnis der Schwergewichtsklasse schicken.