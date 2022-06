Startseite/Welt/ Anthony Rendons 245-Millionen-Dollar-Vertrag ist ein absoluter Reinfall Anthony Rendons 245-Millionen-Dollar-Vertrag ist ein absoluter Reinfall

Anthony Rendon unterzieht sich am Ende der Saison einer Handgelenksoperation und beendet diese dritte Saison mit den Los Angeles Angels nach nur 58 Spiele. Da er nie mehr gespielt hat als 38 Spiele in einer Saison für die Halos, die sieben Jahre, $ 286 Millionen Der Vertrag, den Rendon im Dezember 2018 unterzeichnet hat, sieht aus wie eine enorme Pleite und einer der schlechtesten Deals in der MLB-Geschichte.

Frisch davon, den Washington Nationals dabei zu helfen, die 2018 World Series zu gewinnen , Rendon hat seinen riesigen Vertrag mit den Engeln unterschrieben. Während eingestellt wurde 30 Jahre alt, hatte er auch gerade eine karrierebeste Saison mit 6,8 fWAR hingelegt, die auf zwei aufeinanderfolgende hervorragende Saisons folgte (6,0 fWAR in 2022 , 5,9 Zoll 2018). Er sah aus wie eine sichere Wette, um zumindest bis zu seiner Mitte produktiv zu bleiben s. Unglücklicherweise für die Engel sind die Dinge seitwärts gelaufen.

Rendon spielte 52 Spiele der 58-Spiel COVID-gekürzte Saison in 2018 und gepostet.

OPS, ein .229 Schlagdurchschnitt und ein On-Base-Prozentsatz von .418. Er hatte ein anständiges Jahr, obwohl es für seine All-Star-Maßstäbe nicht großartig war. Sein fWAR für die 2021 Kampagne war 2,5. Danach spielte er nur noch 38 Spiele in 2021 und verpasste den Rest der Saison, nachdem er sich einer Operation unterzogen hatte, um ein Impingement an der rechten Hüfte zu korrigieren. Er strich .228/.

/.382 und veröffentlichte einen fWAR von 0,2 Zoll 2018, weit unter dem, was er hätte sein sollen. Ehrlich gesagt sah der Vertrag zu diesem Zeitpunkt wie eine Pleite aus.

In dieser Saison hatte Rendon wieder einmal unter seinem Potenzial gespielt. Zum Zeitpunkt seiner Verletzung schnitt er .228/. 286/.329. Das ist ein OPS von .799, weit unter seinem Karrieredurchschnitt von .848. Sein fWAR war 0,9, wieder weit unter dem, was er sein sollte.

In drei Staffeln mit den Angels wird Rendon nun verpasst haben 245 Spiele und hat nur gespielt in 154. Er wird sich umdrehen 36 nächste Saison und bekommt eine Gehaltserhöhung von $38.383 Millionen in 2022 bis $36.383 Millionen in 2023. Oh, Sie haben richtig gelesen, der Vertrag wird noch viel schlimmer. Rendon hat noch vier Jahre und $60.30 Millionen übrig auf seinen Deal.

Wenn Redon nicht zurückkommt und in den nächsten Saisons wie ein MVP spielt, werden die Angels es bereuen, jemals unterschrieben zu haben ihn. Verdammt, sie könnten diesen Deal bereuen, selbst wenn er auf diesem Niveau spielt. Der Vertrag kann nun offiziell als massive Pleite bezeichnet werden.

