Startseite/Welt/ Aqib Talibs Bruder in Texas gesucht, nachdem der Jugend-Fußballtrainer erschossen worden war Aqib Talibs Bruder in Texas gesucht, nachdem der Jugend-Fußballtrainer erschossen worden war

Yaqub Talib, der ältere Bruder des ehemaligen NFL-Spielers und derzeitigen NFL-Senders Aqib Talib, wird in Lancaster, Texas, wegen Mordes gesucht. Der ältere Talib wird im Zusammenhang mit der Erschießung eines Jugendfußballtrainers am Samstagabend gesucht. TMZ berichtet, dass Aqib Talib am Tatort war, als es passierte.

Heute Morgen erschien online ein verwackeltes Video, das vorgab, den Vorfall zu zeigen, der sich nach einem Fußballduell der Jugend ereignete. Folgendes sagte die Polizei von Lancaster gegenüber 9News:

„Während der Meinungsverschiedenheiten war der gegnerische Trainerstab involviert eine körperliche Auseinandersetzung und eine der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen feuerte eine Schusswaffe ab, die einen erwachsenen Mann traf. Das Opfer wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo es später für tot erklärt wurde.“

Hier ist die Erklärung, die der Anwalt von Aqib Talib TMZ gegeben hat:

„Aqib war anwesend, als sich dieser unglückliche Vorfall ereignete, und ist sehr verstört und am Boden zerstört über diesen schrecklichen Verlust an Menschenleben. Er möchte der Familie des Opfers und allen, die diese unglückliche Tragödie miterlebt haben, sein Beileid aussprechen.“

Aqib Talib hat kürzlich bei Amazon unterschrieben, um als Studioanalyst bei Thursday Night Football zu arbeiten. Davor arbeitete er für FOX.