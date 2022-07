Startseite/Welt/ Auf Instagram ist gerade viel los Auf Instagram ist gerade viel los

Instagram-Nutzer kommen nicht umhin zu bemerken, dass Videos Vorrang vor Bildern haben. Was eine große Enttäuschung für viele Leute ist, die es genossen haben und es jetzt genießen, Instagram zu nutzen, um sich Schnappschüsse von Essen oder süßen Kindern oder Hunden oder was auch immer für ein gutes Gefühl online noch erlaubt ist, anzusehen. Diese Bewegung wird im Guten wie im Schlechten von Kylie Jenner angeführt, weil das natürlich so ist. Hubbub hat jetzt den Punkt erreicht, an dem Instagram-Chef Adam Mosseri We Hear For You-Videos dreht.