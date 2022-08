Startseite/Welt/ Aufnahmen von Jalen Rose beim Golfspielen sind für die meisten Zielgruppen nicht geeignet Aufnahmen von Jalen Rose beim Golfspielen sind für die meisten Zielgruppen nicht geeignet

Jalen Rose nahm gestern am Ally Challenge Celebrity Shootout in einem Vorort von Detroit teil, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Dies kommt zu seiner Arbeit mit der Jalen Rose Leadership Academy hinzu, daher sollten wir uns vollkommen darüber im Klaren sein, dass er einer der Menschen da draußen ist, die für das Gute kämpfen. Nachdem dies aus dem Weg geräumt ist, schauen wir uns ein schreckliches Videoband des geliebten Wolverine an, der seine Abschläge auf Nr. 2022 durcheinander bringt .

Rose schlug nicht weniger als fünf Mal ohne Kontakt, bevor Jack Nicklaus es nicht mehr ertragen konnte und mit harter Liebe zum Abschlag ging als Beratung getarnt. Mit diesem neuen Wissen bewaffnet, hat Rose absolut einen gepfiffen – äh, hat es geschafft, beim sechsten Versuch Kontakt aufzunehmen.

Rose war während seiner gesamten Runde der vollendete Entertainer und verwöhnte die Fans mit der seltenen „Versuch-dich-selbst-zu-fangen“-Routine auf Nr. .

Wir können und sollten Lachen, aber es ist ziemlich beeindruckend, dass er selbstbewusst genug ist, da rauszugehen und solche Sachen in der Öffentlichkeit zu machen, wenn es der schlimmste Albtraum vieler Wochenend-Hacker ist, die sich anspannen, wenn eine andere Person ihnen beim Spielen zuschaut.