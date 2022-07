Augmented-Reality-Marktanalyse nach Größe, Anteil, Trends, Wachstum, zukünftigem Umfang, Umsatz und Prognose bis 2028

Der Marktbericht für zuverlässige Augmented Reality bietet umsetzbare Markteinblicke für Unternehmen, um nachhaltige und profitable Strategien zu entwickeln. Unnötig zu sagen, dass der Bericht Unternehmen hilft, unterschiedliche Strategien zu entwickeln, indem er allgemeine Marktbedingungen wie Produktpreis, Gewinn, Kapazität, Produktion, Angebot, Nachfrage und Marktwachstumsrate analysiert. Während der Formulierung dieses Marktdokuments wurde eine SWOT-Analyse zusammen mit vielen anderen Standardrecherche-, Analyse- und Datenerfassungsphasen durchgeführt. Darüber hinaus werden auch wichtige Akteure, wichtige Kooperationen, Fusionen, Übernahmen, Innovationstrends und Geschäftsrichtlinien im Augmented Reality-Marktbericht neu bewertet.

Marktanalyse und Überblick

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für Augmented Reality im Prognosezeitraum 2021-2028 mit einer CAGR von 45,01 % wachsen wird. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und anderen elektronischen Geräten, zunehmende Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen in Cloud-basierte Dienste und die steigende Nachfrage nach Augmented Reality im E-Commerce und Einzelhandel sind einige der Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum von Augmented Reality beitragen. echter Markt. Das bedeutet, dass der Marktwert von Augmented Reality bis 2028 152,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Augmented Reality ist eine Technologie, die digitale Informationen mit Benutzererfahrungen in Echtzeit integriert. Dies geschieht, um die Illusion einer verbesserten Version der realen Welt zu erzeugen. Mit anderen Worten, Augmented Reality fügt Sounds, Effekte und Grafiken hinzu, um die Effekte und das Benutzererlebnis in traditionellen Echtzeitumgebungen zu verbessern.

Die wachsende Nachfrage nach 3D-Bildgebung im Gesundheitswesen ist für das beispiellose Wachstum des Augmented-Reality-Marktes verantwortlich. Die zunehmende Digitalisierung, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie das wachsende Interesse an technologischen Fortschritten im Bereich des Internets der Dinge werden profitablere und lohnendere Wachstumschancen für den Markt schaffen. Die wachsende Popularität des E-Commerce hat auch die Wachstumsrate des Augmented-Reality-Marktes erhöht.

Segmentierung:

Auf der Grundlage des Typs wird der Augmented-Reality-Markt in Marker-basierte Augmented Reality und Markerless Augmented Reality unterteilt. Der Marker-basierte Augmented-Reality-Bereich wird in passive Marker und aktive Marker unterteilt. Das Segment der markerlosen Augmented Reality wird in musterbasiertes Tracking und bildverarbeitungsbasiertes Tracking unterteilt.

Auf der Grundlage der Technologie wird der Mikrobearbeitungsmarkt in Monitor-basierte Technologie und Near-Eye-basierte Technologie unterteilt. Das Segment der monitorbasierten Technologie ist in Mobile Augmented Reality unterteilt.

Basierend auf dem Angebot ist der Augmented-Reality-Markt in Hardware und Software unterteilt. Das Hardwaresegment ist in Sensoren, Halbleiterkomponenten, Displays und Projektoren, Standortverfolgung, Kameras und mehr unterteilt. Das Sensorsegment ist weiter unterteilt in Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Magnetometer und Näherungssensoren. Das Segment Halbleiterkomponenten ist weiter unterteilt in Controller/Prozessoren und integrierte Schaltkreise. Das Softwaresegment ist in Softwareentwicklungskits, Cloud-basierte Dienste und Softwarefunktionen unterteilt. Das Segment Software Capabilities ist unterteilt in Remote Collaboration, Workflow Optimization, Documentation, Visualization, 3D Modeling und Exploration.

Auf der Grundlage des Gerätetyps wird der Augmented-Reality-Markt in Augmented-Reality-Geräte, Heads-up-Displays und tragbare Geräte unterteilt. Das Segment der Augmented-Reality-Geräte ist in Head-Mounted-Displays unterteilt. Das Segment der Head Mounted Displays ist weiter unterteilt in AR-Smart-Brillen und Smart-Helme.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Augmented-Reality-Markt in Verbraucher, Gewerbe, Unternehmen, Medizin, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Energie, Automobil und andere unterteilt. Das Verbrauchersegment ist in Spiele, Sport und Unterhaltung sowie Unterhaltungsanwendungen unterteilt. Unterhaltungsanwendungen werden weiter unterteilt in Museen (Archäologie), Freizeitparks, Kunstgalerien und Ausstellungen. Der kommerzielle Sektor ist in Tourismus und Touristik, E-Learning, Einzelhandel und E-Commerce unterteilt.

Führende Unternehmen, die im Augmented-Reality-Marktbericht bewertet wurden, sind:

Die Hauptakteure, die im Augmented Reality-Marktbericht behandelt werden, sind Atheer, Inc., Augmate Corporation, Hewlett-Packard Development Company. LP, Blippar, Catchoom, DAQRI, EON Reality Inc., Immerseport, Infinity Augmented Reality Ltd., Inglobe Technologies, JBK Consulting, Kudan, Magic Leap, Inc., Marxent Labs LLC, Mortar Studios, PTC, Inc., Pristine Inc., Re’flekt GmbH, Scope AR, Ubimax GmbH, Upskill, Viewar GmbH, Wear SRL, Wikitude GmbH und Zugara, Inc. Marktanteilsdaten sind separat verfügbar für Global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika. DBMR-Analysten verstehen Ihren Wettbewerbsvorteil und erstellen eine Wettbewerbsanalyse für jeden Wettbewerber einzeln.

In dem groß angelegten Augmented Reality-Marktbericht werden Branchentrends auf Makroebene detailliert beschrieben, was dazu beiträgt, die Marktlandschaft und mögliche zukünftige Probleme zu erklären. Dieser Marktforschungsbericht führt eine systematische Analyse des Marktes und verschiedener relevanter Faktoren durch, die von Markttreibern, Marktbeschränkungen, Strategien, Marktsegmentierung, Chancen, Herausforderungen und Markteinnahmen bis hin zur „Wettbewerbsanalyse“ reichen. Dieser Bericht analysiert und schätzt die allgemeinen Treiber des Marktes in Form des Kaufverhaltens der Verbraucher und folglich der Verbrauchernachfrage, der Regierungspolitik und der Nachfrage im Zusammenhang mit dem Wachstum und der Entwicklung des Marktes.

Analyse auf Länderebene

Der Augmented Reality-Markt wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und Trends werden von den oben genannten Ländern, Vertriebskanälen, Endbenutzern, Konnektivität und Gras bereitgestellt.

Die im Augmented Reality-Marktbericht behandelten Länder sind die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Peru, Brasilien, Argentinien und der Rest Südamerikas in Südamerika, Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Belgien und die Schweiz. , Türkei, Russland, Ungarn, Litauen, Österreich, Irland, Norwegen, Polen, übriges Europa, Japan, China, Indien, Korea, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Philippinen, Vietnam, übriger asiatisch-pazifischer Raum (APAC) Asien-Pazifik (APAC), Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Israel, Ägypten, Naher Osten und Rest von Afrika (MEA), das Teil von Naher Osten und Afrika (MEA) ist.

