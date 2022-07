Startseite/Welt/ Bären, die eine Kuppel auf dem Soldatenfeld errichten, wären ein äußerst lahmer Schachzug Bären, die eine Kuppel auf dem Soldatenfeld errichten, wären ein äußerst lahmer Schachzug

Die Bären scheinen mitten in langwierigen Verhandlungen mit der Stadt Chicago über Soldier Field zu sein. Es ist ein klassisches Stadion, aber es ist auch das kleinste und älteste Fußballstadion der NFL, und die letzten ernsthaften Renovierungsarbeiten wurden in 2002 vorgenommen. Die Petition der Bären an die Stadt um die Finanzierung der Renovierung ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht überfällig.

Aber die Dinge laufen nicht gut, wie die Vorschläge aus dem letzten Jahr belegen, dass die Bears erwägen könnten, in einem brandneuen Joint nach Arlington Heights zu ziehen, falls dies der Fall ist Stadt will Soldier Field nicht modernisieren. Aufgrund der Geschichte von Soldier Field und der Tatsache, dass Arlington Heights nicht in Chicago liegt, fühlt es sich wie eine leere Drohung an, aber wir haben gesehen, wie NFL-Besitzer schlimmere Dinge tun, wenn sie nicht das Geld bekommen, das sie wollen.

Der nächste Possenreißer in diesem Kampf kommt von einem Bürgermeisterkomitee von Chicago, das erwägen wird, eine Kuppel auf dem Soldier Field zu errichten, die irgendwo zwischen einem halben Euro kosten würde Milliarden und über eine Milliarde Dollar. Per Pro Football Talk:

Während die Bären auf die Möglichkeit eines Wechsels zu a drängen neues Stadion in Arlington Heights, Chicago drängt auf die Möglichkeit, ihr derzeitiges Zuhause attraktiver zu machen eine Kuppel über Soldier Field zu errichten.

Die finanzielle Motivation ist leicht zu erkennen. Es ist eine Menge Geld für eine Kuppel, aber es bedeutet, dass Soldier Field während der kalten Winter in Chicago genutzt werden könnte, um die Einnahmen in Form von Konzerten und Veranstaltungen weiter zu steigern. Seine Anwesenheit würde es weiter rechtfertigen, Geld in andere Renovierungsarbeiten zu stecken, um Talente anzuziehen, die nicht zum Fußball gehören.

Aber Mann. Wie lahm wäre das? Das Wetter von Soldier Field ist ein Persönlichkeitsmerkmal des Stadions. Die Bears als Franchise sind seit langem stolz darauf, bei Kälte und Wind zu spielen, wie es nur wenige andere Teams können. Das Hinzufügen einer Kuppel würde nicht nur ein historisches Feld trüben, sondern der Heimmannschaft auch einen ziemlich legitimen Wettbewerbsvorteil nehmen.

All das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Bären einem solchen Vorschlag sehr widerwillig zustimmen würden, weshalb die Stadt tut dies überhaupt. Wenn die Bären sich weigern, können die Verantwortlichen sagen, dass das Team sich nicht in der Mitte treffen wollte und deshalb mit dem Ausscheiden droht. Wenn sie zustimmen, wären alle verärgert, aber wahrscheinlich weniger als das Team, das in einen Vorort zieht. Schachzug um Schachzug hier.

Aber um unser aller willen hoffen wir, dass die Bären ohne Kuppel im Soldier Field bleiben. Es ist zu groß von einem Fußballstadion, um irgendetwas anderes zu tun.

