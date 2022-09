Startseite/Welt/ Baker Mayfield bestreitet bereits, Dinge als Quarterback der Panthers gesagt zu haben Baker Mayfield bestreitet bereits, Dinge als Quarterback der Panthers gesagt zu haben

Baker Mayfield startet in Woche 1 für die Carolina Panthers gegen die Cleveland Browns. Anfang dieser Woche ging Buffalo Bills-Reporterin Cynthia Fredlund zu einem Podcast und sagte, dass er während einer kurzen Interaktion mit Mayfield nach dem Vorsaisonspiel Browns – Bills sagte, dass er die Browns verarschen werde. Gestern bestritt Mayfield, das jemals gesagt zu haben. ) Baker Mayfield sagte, er habe nicht gesagt, was ihm vorgeworfen wurde, die Browns zu verärgern. pic.twitter.com/rtIcxeVH3H

— Joe Person (@josephperson) August 31,

„Nun, zuerst habe ich es nicht gesagt. Natürlich, ich meine, jeder wird schreiben, was er will. Es gibt Geschichte, die ich dort gespielt habe „Die letzten vier Jahre. Ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch. Das weiß jeder. Wenn ich nicht gewinnen wollte, wäre es ein großes Problem, dass ich hier Quarterback bin. Ich möchte bei allem, was ich tue, gewinnen. Das wird niemals ändern. Nun, so habe ich es nicht ausgedrückt. Es ist nicht einmal, was ich gesagt habe.“

Vielleicht liegt es daran, dass Myles Garrett Wind von seinem Kommentar bekommen hat, aber ziemlich schwach wirkt. Gibt es jemanden, der wirklich und ehrlich denkt, dass dies alles andere als Mayfield ist, der versucht, Bulletin-Board-Material zurückzugeben? Scheint das nicht genau das zu sein, was Baker Mayfield sagen würde, wenn ihm jemand sagen würde, er solle den Browns in den Hintern treten? Warum sollte Freuland sich das ausdenken?