baker-mayfield-hat-seine-gerechtigkeit-bekommen,-jetzt-wird-er-rache-suchen

Baker Mayfield tat alles, was die Cleveland Browns von ihm verlangten. Er spielte durch zahlreiche Verletzungen, die seine Produktion nach unten zogen, und kämpfte einen harten Kampf auf der Strecke für die Browns. Letztendlich erwies sich dies als zu oft nicht zu gewinnen und das Franchise trat einen Schritt zurück. Dies bewegte die Messingköpfe dazu, sich auf eine bessere Zukunft mit Deshaun Watson zu freuen, trotz der wirbelnden roten Fahnen, die die Sonne für jeden, der neugierig genug ist, um nach oben zu blicken, verdunkeln sollten.

Die Watson-Situation auf Football-Begriffe zu reduzieren, scheint trivial zu sein, führte jedoch zu einem enormen Streit für eine Fangemeinde, die verzweifelt wieder einen Sieg erringen wollte, interne PR-Mitarbeiter mit einer verlierenden Hand und entscheidend für Mayfield. Als Revolverheld, der keine Angst davor hat, zu scheitern und Fehler zu machen, hat der Quarterback einige offensichtliche Mängel. Er hat auch alle immateriellen Werte und eine Erfolgsbilanz, die beweist, dass er gewinnen kann. Nicht immer auf die schönste Art und Weise, aber Gewinn ist Gewinn – besonders im Januar.

Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Ehe vorbei war, auch wenn eine Partei technisch gesehen nicht ausziehen konnte. Also wartete er auf eine Rettungsleine und eine grünere Weide. Sein Tag kam heute, als Cleveland ihn für einige verherrlichte Schuldscheine an die Carolina Panthers verkaufte. Sein nächster Tag wird in Woche 1 kommen, da uns die Planungsgötter ein Browns-Panthers-Matchup gewährt haben.

Nun, da ist natürlich die Sam-Darnold-Situation. Am 6. Juli ist es viel zu früh, um vorherzusagen, wer aus diesem Wettbewerb hervorgehen wird. Wenn es tatsächlich Mayfield ist, hat er die Möglichkeit, mehrere Kapitel seiner nächsten Geschichte in einer einzigen Sitzung zu schreiben. Und wenn man alle Faktoren berücksichtigt, die im Spiel sind, fühlt es sich natürlich an, für ihn zu feuern, auch wenn er einige Dinge getan hat, um es ihm schwerer zu machen, für ihn zu jubeln.

Die einfache Lesart lautet: Mayfield wurde nicht dafür belohnt, dass er seinen Körper und seine Anzahl für sein Team geopfert hat. Schlimmer noch, er wurde bestraft. Es fühlte sich nicht fair an, als Watson hinzugefügt wurde, und fühlte sich während dieses unangenehmen Prozesses weiterhin unfair an. Jede Änderung wäre von Vorteil gewesen und der Schrank ist unter Matt Rhule nicht völlig leer.

Schön zu sehen, dass ein Typ einen Rettungsring bekommt, besonders wenn er bewiesen hat, wie hart er kämpfen wird, um seinen Kopf über Wasser zu halten.