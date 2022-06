baker-mayfield-sollte-sowieso-einfach-zum-browns-minicamp-kommen

) Die Browns und QB Baker Mayfield haben laut Quellen entschieden, dass er nächste Woche vom Minicamp freigestellt wird.

– Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 8. Juni

Und hier schlage ich die Chaos-Option vor – Mayfield sollte sowieso auftauchen.

Nicht zum Minicamp zu gehen ist lediglich eine Übung, um Mayfields verletztes Ego zu pflegen und den Browns das Gesicht wahren zu lassen. Mayfield hat offensichtlich Interesse an ersterem, sollte aber keines an letzterem haben. Zu Hause zu bleiben bedeutet, dass Mayfield sich nicht dem Trainerstab stellen muss, der sich für Watson und sein gesamtes Gepäck entschieden hat, oder den Teamkollegen, die sich auf die Seite von OBJ gestellt haben. Aber es bedeutet auch, dass die Browns die Peinlichkeit vermeiden können, die sie durch den Handel mit Watson verursacht haben, ohne einen Plan zu haben, Mayfield gleichzeitig loszuwerden.

Warum sollten die Browns das durchgehen lassen? Das sollten sie nicht. Mayfield kann es ihnen wirklich recht machen, indem er an Tag 1 des Minicamps herumwandert, von einem Ohr zum anderen grinst und so tut, als wäre nichts falsch, als würde er gegen Watson um QB1 antreten. Es ist nicht so, dass das Team ihn rausschmeißen würde. Er würde mit den Backups rennen müssen, aber es würde sich trotzdem lohnen, ein enormes Maß an Unbehagen für alle zu verursachen, die eine Rolle bei der Entstehung dieser Situation gespielt haben.