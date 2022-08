baker-mayfield-verspricht,-die-cleveland-browns-zu-verbessern

Baker Mayfield wird sich in Woche 1 rächen, wenn die Cleveland Browns nach Charlotte reisen, um es mit seinen Panthers aufzunehmen. Das wussten wir bereits! Denn warum sollte er es nicht tun, nachdem er wegen Deshaun Watson und den Dutzenden von Anschuldigungen und der langen Suspendierung, die mit einem solchen Experiment einhergehen, beiseite geschoben wurde? Dies ist die seltene Gelegenheit, bei der die Öffentlichkeit, die Mayfield weitgehend überdrüssig ist, sofort wieder auf seiner Seite ist und sehen will, wie er mit diesem Geschenk der Planungsgötter ein scheinbar moralisch bankrottes Franchise direkt aus dem Tor hebelt. Willst du auch sehen, wie Mayfield die Browns schlägt?

Mayfield selbst.

„Ich werde sie vermasseln“ – Baker Mayfield in Woche 1 gegen #browns pic.twitter.com/xoeZ

Ein Profisportler, der motiviert ist, eine Aussage gegen ein ehemaliges Team zu machen? Du sagst es nicht.

Ich nehme an, das ist Bulletin-Board-Material für die Browns, aber sie wussten bereits, dass diese Geschichte über dem hängen würde Spiel wie ein feiner Nebel. Mayfield ist ein Typ, der sagt, was ihm durch den Kopf geht, und kein Blatt vor den Mund nimmt, also wäre es komisch gewesen, wenn er das nicht so deutlich gesagt hätte.