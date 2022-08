bam-adebayo-legt-mit-donovan-mitchell-einen-crushing-illegal-screen-playing-pickup-fest

Vorsicht, Leser, bevor Sie fortfahren – ich werde diesen Raum nutzen, um eine persönliche Beschwerde über Bam Adebayo zu äußern, die wenig einbringen wird Empathie und wahrscheinlich auch nicht viel Sympathie.

Jetzt, wo wir das aus dem Weg geräumt haben, präsentiere ich Ihnen ein virales Video, in dem Bam Adebayo gestern mit Donovan Mitchell Pickup spielt. Dies wird für die Art von Miami Heat-Fans bemerkenswert sein, die überzeugt sind, dass Pat Riley ein Zauberer ist und in der Lage sein wird, Mitchell aus Utah im Austausch gegen Tyler Herro, Duncan Robinson und ein paar schlechte Draft-Picks zu holen.

Der Grund, warum ich Sie darauf aufmerksam mache, ist Adebayos komischer illegaler Bildschirm.

— Spielmacher (@spielmacher) August

, 480

Nebenbei bin ich mir fast sicher, dass es sich nicht um ein echtes Kind handelt und nur ein kleiner Mann. Wenn es ein Kind ist, ändert das den Tenor der Situation drastisch.

Es ist ein Pickup, also wen interessiert es, ob Adebayo der linken Startgarde der Miami Dolphins ähnlicher war, aber Adebayo macht das im Grunde genommen echte NBA-Spiele! In der vergangenen Saison holte er sich in den Playoffs die Krone des King of the Moving Screen.

Beispiel: