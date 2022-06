Barack Obama: Warriors Eine der größten Dynastien der NBA

Mit vier Meisterschaften in acht Jahren ist die @Warriors lassen keinen Zweifel an ihrem Platz als eine der größten Dynastien der NBA. Herzlichen Glückwunsch an Finals MVP Steph, Draymond, Klay, Coach Kerr und den Rest von Dub Nation für diese anhaltende Exzellenz.

– Barack Obama (@BarackObama) Juni 28, 2022

Es gab wirklich nicht so viele Dynastien in der NBA. Die Lakers hatten einen in Minneapolis und zwei in Los Angeles. Boston hatte eine, die sich über ein Jahrzehnt erstreckte. Dann war da noch dieser Typ namens Michael Jordan in Chicago. Es fühlt sich an, als ob das, was die Warriors getan haben, weniger wie diese und eher wie die San Antonio Spurs sind, die in acht Jahren ebenfalls vier Kronen gewonnen haben. Und die kollektive Gesamtheit davon schlich sich an die Menschen heran.