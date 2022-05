Startseite/Welt/ Baseball sprechen mit Lauren Shehadi, die viel über Baseball reden darf Baseball sprechen mit Lauren Shehadi, die viel über Baseball reden darf

Lauren Shehadi ist seit über einem Jahrzehnt eine feste Größe im MLB Network und ist an den meisten Morgen als Co-Moderatorin zu finden MLB Central mit Robert Flores und Mark DeRosa. Sie wurde auch beauftragt, das Vor- und Nachspiel für MLB auf TBS Tuesday Night zu moderieren, einer wöchentlichen Sendung mit einem Studioteam von Shehadi, Pedro Martinez, Jimmy Rollins und Curtis Granderson. Was in seiner frühen Rückkehr eine echte Fähigkeit gezeigt hat, sowohl zu informieren als auch Spaß zu haben.

Sie trat der Kyle Koster Show bei, um zu sprechen über ihre beiden Auftritte, ihren Weg hierher, eine tief verwurzelte Leidenschaft für Baseball und wie man das alles zu schätzen weiß.