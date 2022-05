Ben Simmons mag den Tweet von Skip Bayless, der auf James Harden Trade schießt

Ben Simmons hat größtenteils geschwiegen, seit er von der Philadelphia gehandelt wurde Spieler zu den Brooklyn Nets im Austausch für James Harden und einige andere Vermögenswerte zu Beginn dieser Saison. Aber der verleumdete Star machte seine wahren Gefühle auf Twitter überdeutlich, nachdem die er am Donnerstagabend aus den Playoffs ausgeschieden waren. Simmons gefiel ein von Skip Bayless gesendeter Tweet, der Hardens Leistung zerriss und Simmons langfristig als den besseren Aktivposten unterstützte.

Ein Like ist nicht immer eine Bestätigung, aber in diesem Fall angesichts all der Kontroversen um diesen Handel und Simmons‘ Zorn darauf die er, würde ich sagen.

Harden war in der zweiten Hälfte des ers Game 6 verlor gegen die Hitze, machte nur zwei Schüsse und verfehlte beide. Es erinnerte an Simmons‘ Kernschmelze während der ers Playoff-Eliminierung im letzten Jahr. Tatsächlich war es schlimmer, wie Stephen Douglas von TBL gestern Abend schrieb.

Die Zeit wird zeigen, wer den Handel gewonnen oder verloren hat, aber es ist klar, dass Simmons glaubt, dass die 76er verloren und er wird es ihnen zu gegebener Zeit beweisen. Trotzdem ist es seltsam zu sehen, dass ein NBA-Spieler Bayless zustimmt. Normalerweise hassen sie ihn. Ein weiteres Beispiel dafür, wie anders Simmons ist.