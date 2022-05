Startseite/Welt/ Bericht: Affenhalter können mehrere Slurp-Säfte für einen einzigen Affen verwenden, sodass Sie aus einem Affen drei neue Affen machen können Bericht: Affenhalter können mehrere Slurp-Säfte für einen einzigen Affen verwenden, sodass Sie aus einem Affen drei neue Affen machen können

Viele Leute haben NFTs gekauft und das ist großartig für sie. Sie sollten sich absolut nicht um Menschen kümmern, die nicht verstehen können, was zum Teufel in dieser Welt passiert, wenn sie wirklich zuversichtlich sind, dass ihre Investitionen nicht in einer totalen Katastrophe enden werden. Es ist also nicht ihr Problem, dass Idioten wie ich immer noch nicht verstehen, dass Affenhalter mehrere Schlürfsäfte an einem einzigen Affen verwenden können. Das ist mein Problem.

Ein neuer Bericht wirft dringend benötigtes Licht auf die Fähigkeit, neue Affen durch die Verwendung von Slurp-Saft zu erschaffen. Wenn Sie beispielsweise einen Astro-Affen und drei Säfte schlürfen, können Sie drei neue Affen erstellen. Mal ehrlich, was ist daran so schwer zu verstehen!