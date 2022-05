Startseite/Welt/ Berichten zufolge erwogen Lakers, für Kyrie Irving zu handeln, während er aufgrund des Impfmandats nicht spielte Berichten zufolge erwogen Lakers, für Kyrie Irving zu handeln, während er aufgrund des Impfmandats nicht spielte

Die Los Angeles Lakers und die Brooklyn Nets galten vor Beginn der Saison als die absoluten Favoriten für die Teilnahme an den diesjährigen NBA Finals. Dann wurde tatsächlich Basketball gespielt und für beide Mannschaften ist alles so oder so aus den Fugen geraten. Verletzungen zwangen Superstars, die Zeit zu verpassen. Russell Westbrook passte nicht wie geplant. Und natürlich verpasste Kyrie Irving zwei Drittel des Jahres, weil er nicht geimpft war und daher nach den Regeln der Stadt nicht in New York spielen konnte.

Niemand wusste wirklich, was mit Irving passieren würde, aufgrund der beispiellosen Natur der Situation. Die Nets entschieden sich dagegen, ihn in eine Stadt zu bringen, in der er gegen Typen spielen kann, die tatsächlich auf dem Platz in Brooklyn antreten, und warteten ab. Das hat sich ausgezahlt, da Irving für die letzten rund ein Dutzend Spiele des Jahres auf Vollzeitbasis zurückkehren konnte. Aber es zahlte sich nicht in Form von Playoff-Erfolgen aus; Die Netze wurden in Runde 1 von den Boston Celtics gefegt, zumindest teilweise aufgrund eines völligen Mangels an Chemie und Kontinuität im Kader.

Wie sich herausstellte, hatten die Lakers offenbar ein Auge auf Irving geworfen, als er zu Hause saß, und erwogen, Anfang des Jahres für ihn einzutauschen. Per Ian Begley von SNY:

Mehrere Verkaufsstellen, einschließlich SNY, berichteten, dass die Nets war während dieser Zeit offen gewesen, mit Teams über mögliche Irving-Trades zu sprechen. Offensichtlich kam nichts zum Tragen. Aber einige Mitglieder der Lakers-Organisation diskutierten die Möglichkeit, während dieser Phase der Saison für Irving zu handeln, sagen Quellen.

Der Deal hätte Irving offensichtlich wieder mit LeBron James vereint. Es ist unklar, ob die Lakers zu diesem Zeitpunkt einen internen Konsens über Irving erzielten. Und es spielt an dieser Stelle keine Rolle. In Anbetracht dessen, wo sich Brooklyn derzeit befindet, wäre es überraschend, wenn der Club Irving diesen Sommer nicht für einen mehrjährigen Verlängerungs-/Neuvertrag unterzeichnen würde, da er weiterhin einen Titel anstrebt.

Na, das wäre wirklich was gewesen. Zumal der einzige Weg der Lakers, diesen Kompromiss zu erreichen, darin bestanden hätte, die Nets davon zu überzeugen, Westbrook und Kevin Durant wieder zu vereinen. Es wäre wahrscheinlich nicht gut gelaufen, aber es ist schwer vorstellbar, dass es schlechter gelaufen ist als Westbrooks Saison in Los Angeles.

Die eigentliche Frage ist, ob Irving überhaupt zugestimmt hätte zu spielen. Es gab einen Bericht, der vor Beginn der Saison auftauchte, dass Irving sich sofort zurückziehen würde, wenn er jemals gehandelt würde. Der Superstar Point Guard spielte vage auf diese Gerüchte an und bestritt sie während seiner Abwesenheit aufgrund des Mandats, aber die Tatsache, dass es sogar zum Aggregationspunkt kam, war wahrscheinlich eine große Abschreckung für einen möglichen Handel. Es fühlt sich sicherlich nicht abwegig an zu glauben, dass Irving so etwas tatsächlich tun würde.

Eine lustige alternative Realität, die man in Betracht ziehen sollte, wenn auch nur wegen des Chaos.