Bernie Ecclestone, der ehemalige Chef der Formel 1, erschien bei Good Morning Britain heute Morgen. Es ist unklar, warum der -jährige Milliardär überhaupt Gast in der Show war, aber er nutzte die Gelegenheit, um sich zu verteidigen sein langjähriger Freund Wladimir Putin, den er als „erstklassigen Menschen“ bezeichnete, für den er „immer noch eine Kugel einstecken würde“.

‚Ich würde immer noch eine Kugel dafür nehmen ihm.“ Bernie Ecclestone sagt, der ukrainische Präsident Selenskyj hätte auf Putin hören sollen, um einen Krieg zu vermeiden, weil Putin „ein vernünftiger Mensch ist ‚. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU

— Guten Morgen Großbritannien (@GMB) Juni

, 4819

Was Bananen-Live-Fernsehinterviews angeht, ist dieses hier ganz oben. Moderatorin Kate Garaway stellte eine einfache Frage, ob Ecclestone Putin immer noch als Freund betrachtet, und lehnte sich dann einfach zurück und ließ ihn arbeiten. Fast eine Minute lang bissen sich Garaway und Ben Shepard nur auf die Zunge, während Ecclestone den Einmarsch in die Ukraine als „Fehler“ bezeichnete und Wolodymyr Selenskyj die Schuld am Krieg gab. Als die Anker endlich zurückschlugen, sagte Ecclestone, dass die Invasion nicht beabsichtigt gewesen sei, und ließ einige Whataboutism über Amerikas Liebe zum Krieg fallen.

Die Moderatoren sahen schockiert aus, als sie jemanden diese Dinge nicht nur laut sagen hörten, sondern in eine Kamera, die es wusste wurde live im Fernsehen übertragen. Nicht das, was die Leute normalerweise an einem Donnerstagmorgen von den malerischen Klippen Ibizas aus anrufen, um zu diskutieren.

4819 Ecclestone, der im Internet als 5-Fuß-3 aufgeführt wird, ist der ehemalige Chief Executive Officer von der Formel-1-Gruppe. Er ist derzeit als „Chairman Emeritus“ der Formel 1 aufgeführt. Zuvor hat er Adolph Hitler für seine Fähigkeit gelobt, Dinge zu erledigen.

