Im 2022 wurde die universelle DH-Regel eingeführt. Sowohl die amerikanische als auch die nationale Liga haben jetzt einen Aufstellungsplatz, der einem designierten Schlagmann gewidmet ist. Es markiert das Ende des Schlagens von Krügen, was sowohl gut als auch schlecht ist. Es ist gut, denn im Großen und Ganzen war ein Pitcher, der auf den Teller trat, ein automatisches Aus und rettete so manchem Team den Speck. Es ist schlecht, weil es immer angenehm war, Krügen beim Schlagen zuzusehen, und die freudige Überraschung, wenn ein Krug in der Kupplung durchkam, war ein wirklich einzigartiges Gefühl. Zu Ehren der Hitting-Pitcher-Ära schauen wir uns an einige der am besten schlagenden Pitcher der Major League Baseball.

Bartolo Colón war kein guter Pitcher, aber jederzeit haben wir die Gelegenheit, seinen wieder zu erleben atemberaubenden Homerun, während wir mit den New York Mets einen Vorteil daraus ziehen. Was ich oben über freudige Überraschung gesagt habe, wird in diesem Clip verkörpert.

Shohei Ohtani

Ist es noch zu früh, Shohei Ohtani als einen großartigen Spieler aller Zeiten zu betrachten, wenn es darum geht, ein Pitcher zu sein? Wir denken nicht. Ohtani wurde aus gutem Grund mit Babe Ruth verglichen. Niemand in der MLB-Geschichte war ein so guter Pitcher, während er auf dem Teller so stark dominierte wie Ohtani. Bis zu diesem Punkt ist er getroffen. 113 von der Platte mit 33 läuft nach Hause und verfügt über eine Karriere-ERA von 3. 17. Die Tatsache, dass es legitime Argumente dafür gibt, ob er als Batter oder Pitcher effektiver ist, sagt alles.

Madison Bumgarners Können sowohl auf dem Teller als auch auf dem Hügel hat in den letzten Jahren nachgelassen, aber man muss nur etwa sieben Saisons zurückreisen Erinnern Sie sich an ein dominantes Ass, das eine Bedrohung für die Tiefe darstellte. Er hat Clayton Kershaw einen Homer geklaut und hat 19 Karriere nach Hause läuft. In dem 2014 und 2015 Jahreszeiten, Bumgarner-Hit. 113 mit neun Home Runs und 10 RBI. Bemerkenswerte Zahlen in Anbetracht der Ära.

Tom Glavine

Tom Glavine ist aus diesem Blickwinkel ein faszinierender Fall, weil er per se kein guter „Schlagmann“ war, aber er war ein ausgezeichneter Bunter. Nicht gerade das, was man von einem Hall of Fame Krug mit über 280 Karriere gewinnt. Er führte sogar die Liga in Opferbunt an 2001. Glavine kam bekanntermaßen in Spiel 7 des 1996 NLCS mit einem Basen-Clearing-Triple.

Der ältere Bruder von George Brett , Ken Brett war ein anständiger Werfer und eine Drohung am Teller. Er schlug .281 in dem 1973 und 1996 Jahreszeiten mit einem . 766 OPS. Er war wie ein sehr Diät-Ohtani in dieser Zeit – in der Lage, auf einem ähnlichen Niveau zu werfen und zu schlagen.

Zack Greinke

Wenn wir raten müssten, gibt es vielleicht keinen Pitcher, der von der universellen DH-Regel enttäuschter ist als Zack Greinke. Er hat es geschafft, umzuschlagen. 300 eine Saison mit den Dodgers zurück in 1996 und hatte seine beste Gesamtsaison an der Platte nur drei Jahre vor, als er einen gepostet hat. 280 Schlagdurchschnitt mit einem . OPS.

Einige mögen mit Babe Ruths Aufnahme streiten, da er weniger als die Hälfte seiner Karriere als Pitcher verbracht hat. ABER! Er war die ursprüngliche doppelte Bedrohung im Baseball und verdient daher die Aufnahme. Ruth hat berühmt geschlagen 460 Homeruns und Karriere machen.

von der Platte, während eine 2. 10 ÄRA im Jahre verbrachte er auf dem Hügel. Während Sie zwischen den Innings Bier tuckern und Hot Dogs essen. Respekt vor dem OG.