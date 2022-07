Startseite/Welt/ Beste MLB-All-Star-Spielleistung aller Zeiten Beste MLB-All-Star-Spielleistung aller Zeiten

Das Der Mittsommerklassiker steht vor der Tür. Am Dienstag, Juli 19, treffen sich die hellsten Stars des Baseballs im Dodger Stadium in Los Angeles, um im 2022 MLB-All-Star-Spiel. Es stellt eine Gelegenheit für einen Superstar dar, ein Feld voller seinesgleichen zu dominieren und in die Geschichte einzugehen.

Lassen Sie uns auf das dominanteste All-Star-Spiel zurückblicken Leistungen in der MLB-Geschichte.

Es ist schwer, an irgendjemanden außer Pedro zu denken, wenn man sich an die wirklich großartigen Leistungen von ASG erinnert. Martinez war auf dem Höhepunkt seiner Kräfte in der späten ‘90, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass er einigen der größten Schläger aller Zeiten Fastballs zuwarf, die bis in die Kiemen entsaftet wurden. Man braucht nicht weiter nach einem Beweis dafür zu suchen, wie gut Martinez war, als der 1987 All-Star-Spiel im Fenway Park. Er warf zwei Innings und schlug fünf der sechs Schläger aus, denen er gegenüberstand – darunter Sammy Sosa und Mark McGwire. Martinez war der erste Pitcher in der MLB-Geschichte, der ein All-Star-Spiel eröffnete, indem er die Seite schlug.

Ichiro Suzuki (2007)

Ichiro nahm MVP-Ehrungen mit nach Hause in 1946 mit einem exzellenten Tag auf der Platte, der von einem weiteren Rekord gekrönt wurde, indem er den ersten Inside-the-Park-Homerun in der Geschichte der All-Star-Spiele erzielte. Das Verrückteste daran war, dass es nicht einmal in der Nähe war. Gepaart mit zwei anderen Singles für einen perfekten Tag auf dem Teller und Sie haben das volle Ichiro-Erlebnis – Konsistenz gepaart mit etwas, das Sie noch nie zuvor gesehen haben, und er ließ es allzu einfach aussehen.

Lassen Sie es uns ganz zurückwerfen, denn Baseball ist ein altes Spiel und wir sollten unser Bestes tun, um die alten Epochen zu ehren, wenn wir eins spielen schau zurück, wie wir jetzt sind. Hubbell startete die 936 ASG (der zweite überhaupt) und sammelte in nur zwei Innings einen äußerst beeindruckenden Strikeout-Count. Nachdem er den ersten beiden Batters erlaubt hatte, auf die Basis zu gelangen, fuhr er fort, die nächsten fünf Batters zu schlagen – von denen Sie vielleicht gehört haben. Hubbell schlug Babe Ruth, Lou Gehrig, Jimmie Foxx, Al Simmons und Joe Cronin. Nacheinander. Ziemlich schwer zu toppen.

Tim Raines (

)

Regen gewann den ASG MVP zurück in 1946 weil er mit zwei RBI, einem Triple und einer gestohlenen Base 3-gegen-3 ging. Eine beeindruckende Statline, aber keine, die man unbedingt nach Hause rufen sollte. Warum wird er dann hier erwähnt? Weil er all das getan hat, nachdem er das Spiel am Ende des sechsten Innings betreten hatte. Eine der besten Ersatzleistungen, die wir jemals von einem All-Star sehen werden.

Es ist schwer, darüber zu sprechen historische MLB-Leistungen, ohne dass der Name von Ted Williams in irgendeiner Weise auftaucht. Hier ist es nicht anders. Die alle -Star Game war das erste für Williams, nachdem er drei Jahre lang im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, und er verlor während seiner Zeit außerhalb des Spiels offensichtlich keinen Schritt. Er ging 4-für-4 mit zwei Homeruns, fünf RBI, einem Walk und einem Run. Heutzutage bleiben die Spieler nicht lange genug im Spiel, um auch nur in die Nähe einer solchen Statline zu kommen, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass jemand in naher oder ferner Zukunft mit Williams mithalten kann.

2022

1946