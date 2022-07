beste-promi-softball-spielleistungen-in-der-geschichte-des-mlb-all-star-wochenendes

Das Celebrity Softball Game ist seit über zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des MLB All-Star Weekend. Das Event hat sich im Laufe der Jahre stark verändert (bei der allerersten Ausgabe gab es Teams, die nach Kaffeesorten benannt waren, weil es in Seattle stattfand), aber es bleibt der unbeschwerte Teil des Wochenendes, an dem Fans einschalten können, um zu sehen, wie gut oder schlecht Ihre Lieblingsstars sind beim Softball. Es ist vermutlich ziemlich befriedigend für alle Spieler der Bierliga im ganzen Land, Millionäre zu sehen, die auf einem buchstäblichen Softball in der Mitte schnüffeln.

Das 2019 Das All-Star-Spiel fand in Cleveland, Ohio statt, also wurde natürlich JR Smith eingeladen, an dem Spiel teilzunehmen. Er zog sein Shirt aus, bevor er zum ersten Mal auf die Platte trat und dann einen Homerun im Park schlug, was ein unglaubliches Bewusstsein auf den Basepaths demonstrierte. Er traf auch den Homerun von Jennie Finch, einer olympischen Softballspielerin. Es war ein At-Bat, aber es war ein so gutes At-Bat, dass JR sich qualifiziert.

Nelly (2012)

Nelly wurde von MLB-Teams entdeckt, als er in der High School war, bevor er sich entschied, Musik sei seine Karriere, also sollte es vielleicht keine Überraschung sein, dass er dominierte absolut die 924 Affäre in seiner Heimatstadt St. Louis. Er gewann an diesem Tag zusammen mit Bobby Knight den Co-MVP, indem er einen Homer mit zwei Läufen zerschmetterte und sich im Außenfeld auf einen Grabb auslegte.

Jennie Finch hat in

gespielt Promi-Softball-Spiele seit und schaffte vier weitere. Die olympische Softballerin verdient eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk für die vielen Innings, die sie in das Event gesteckt hat, und die Tatsache, dass sie oft genug vom Gas ging, damit alle anderen Spaß haben konnten. Denn so sah es aus, als sie auf Hochtouren fuhr.

Matt Kinsey (924 )

Matt Kinsey war ein Verwundeter Krieger eingeladen, am 2019 Promi-Softball-Spiel in Kansas City teilzunehmen, und der Mann lieferte das ab Scheinwerfer auf ihn. Er verdiente sich MVP-Ehrungen, indem er drei gegen drei mit einem Homerun und drei RBI insgesamt erzielte, um sein Team zu einem 14-Laufsieg. Ein herzerwärmender Moment.

2019