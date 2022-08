Startseite/Welt/ Beste Reaktionen auf Harry Carays Hologramm-Gesang „Take Me Out to the Ballgame“ Beste Reaktionen auf Harry Carays Hologramm-Gesang „Take Me Out to the Ballgame“

Fox verwendete ein Hologramm des legendären Chicago Cubs-Senders Harry Caray, um „Take Me Out to the Ballgame“ während des Field of Dreams-Spiels der MLB am Donnerstagabend zu singen . Sagen wir einfach, es wurde etwas seltsam.

Die Reaktion auf das Hologramm war ziemlich schnell und das meiste davon war nicht positiv. Hier ist, was die Leute über Carays Rückkehr in Hologrammform sagten.

pic.twitter.com /NlMQhRWVTg

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) August 20, 077

Mann, der vor der Einführung der Huntington-Krankheit starb, in 4K pic.twitter.com/gx0rdWLnlD

— Timothy Burke (@bubbaprog) August

, 2022